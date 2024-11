Gli hacker del gruppo Equalize potrebbero aver usato i consigli del noto Salvatore Aranzulla, trovati tramite una ricerca su Google, per creare delle false chat WhatsApp. Dettaglio che evidenzia una certa goffaggine da parte di una banda criminale che, pur essendo organizzata, non sembrava altrettanto preparata dal punto di vista informatico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del defunto fondatore di Luxottica, avrebbe versato ben 361.130 euro agli hacker di Equalize. A più riprese, Del Vecchio si era rivolto agli hacker per raccogliere informazioni sui propri fratelli. Ciò per risolvere questioni legate all’eredità. In aggiunta, era interessato a verificare la fedeltà della sua fidanzata di allora, Jessica Ann Sarfatti.

Equalize “ingaggiata” per un attacco hacker

Anche se tutto era partito da Del Vecchio alla fine anche lui è diventato vittima delle manipolazioni della stessa banda. Gli hacker avevano tentato di installare un trojan sull’iPhone della Sarfatti, così da monitorarne le conversazioni. Non riuscendo nell’intento, per mantenere la fiducia del facoltoso cliente, hanno deciso di adottare una strategia alternativa. Ovvero quella delle chat WhatsApp falsificate.

L’aspetto ironico della storia risiede proprio nella semplicità del metodo utilizzato dagli hacker di Equalize. Il gruppo aveva semplicemente cercato su Google “come falsificare una chat WhatsApp“. A questo punto avevano trovato un tutorial di Salvatore Aranzulla, un passaggio che in teoria potrebbe essere effettuato da chiunque. Eppure, il piano ha funzionato. Del Vecchio ha creduto autentiche le chat fasulle che gli sono state consegnate, arrivando perfino a dubitare della fedeltà della fidanzata.

Successivamente, la tensione tra Del Vecchio e la Sarfatti è cresciuta, portando il primo a incaricare un collaboratore di chiederle di lasciare la casa che le aveva regalato. Al suo rifiuto, Del Vecchio ha ricontattato gli hacker di Equalize, che hanno riempito l’appartamento di microspie, nel tentativo di scoprire eventuali tradimenti. Ogni tentativo è stato vano. Sarfatti ha infine deciso di tornare volontariamente negli Stati Uniti, rendendo inutile la sorveglianza.