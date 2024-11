Se state cercando una nuova promozione da attivare in questo appena arrivato un mese di novembre, sicuramente un catalogo da prendere in considerazione e rappresentato da quello del provider telefonico italiano ho mobile, quest’ultimo infatti da quasi un decennio garantisce delle promozioni davvero convenienti che hanno reso il suo nome uno tra i più altisonanti del panorama economico della nostra nazione.

Il provider in questione per massimizzare il proprio mercato ha deciso tra l’altro di attivare la connettività 5G che dunque ora è disponibile in tutte le sue offerte oppure attivabile a parte tramite una piccola opzione aggiuntiva dal costo decisamente ridotto, nonostante ciò però l’operatore si impegna ad offrire promozioni nella formula tutto incluso che permettono ad ogni utente di usufruire di tutto il necessario per poter sfruttare appieno il proprio smartphone e il proprio numero di telefono.

Recentemente è arrivata sul sito ufficiale del provider una nuova promozione che unisce l’utile al dilettevole, parliamo infatti di caratteristiche di tutto rispetto abbinate ad un prezzo altrettanto accessibile e conveniente, vediamo insieme di cosa si tratta.

Tutto quello che serve

La promozione in questione garantisce a soli 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in 5G abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, la promo include un costo di attivazione di 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali, altrimenti il prezzo salirà incredibilmente a 29,90 €, all’interno di queste clausole però è incluso il costo per la Sim o la eSIM, che dunque vi verranno recapitate senza nessun tipo di pagamento aggiuntivo.

Nel caso foste interessati, dunque controllate il vostro operatore di provenienza all’interno dell’elenco ufficiale presente nella pagina della promozione sul sito del provider dopodiché, nel caso procedete all’attivazione in pochi semplici clic direttamente dalla pagina ufficiale, nulla di più facile e intuitivo da poter effettuare direttamente dal vostro pc.