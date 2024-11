WhatsApp e le 3 funzioni esterne che hanno fatto innamorare gli utenti

Col tempo WhatsApp è riuscita a raccogliere tantissime persone arrivando a 2,5 miliardi di utenti attivi. Il merito va attribuito alle funzionalità che sono state introdotte e alla grande utilità che l’applicazione ad oggi riveste nel mondo in generale.

Esistono però anche alcune funzioni che sono esterne a questa piattaforma e che molti utenti ormai conoscono bene. Tra queste se ne distinguono alcune molto famose, tra l’altro gratuite e legali. Ovviamente bisogna usarle con cautela e nei momenti giusti per trarre il massimo da esse.

WhatsApp: ci sono 3 funzionalità che non potete non provare, eccole qui

Dopo aver descritto ampiamente tutti gli aggiornamenti che hanno riguardato WhatsApp nell’ultimo periodo, tocca parlare di 3 funzioni legate alla celebre app di messaggistica ma possibili solo con applicazioni di terze parti per Android disponibili nel formato apk e dunque non sul Play Store.

La prima si chiama Unseen e consente di intercettare i messaggi in arrivo, permettendo agli utenti di non dover aprire WhatsApp. Da qui ne deriva dunque l’utilità di non aggiornare l’ultimo accesso e di non risultare mai online anche leggendo tutto quello che arriva all’interno della celebre applicazione di messaggistica. Si risulterà praticamente invisibili.

La seconda funzione si chiama Whats Tracker, applicazione di terze parti che consente di spiare le persone su WhatsApp ma solo per capirne i movimenti. Una volta scaricata, gli utenti possono selezionare i numeri di telefono da monitorare e ottenendo tutti i giorni i loro orari precisi di accesso e di uscita da WhatsApp con report finale a fine giornata.

Termina la terza funzione, WAMR. Chi scarica questa applicazione di terze parti, può recuperare tutti i messaggi che le persone eliminano su WhatsApp prima che l’utente possa leggerli. Funziona solo con i messaggi che vengono eliminati dal momento in cui è installata sullo smartphone e non è retroattiva.