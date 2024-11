Samsung prepara un Galaxy Z Flip FE, ecco per quando

L’obiettivo di alcuni colossi del mondo degli smartphone è sicuramente quello di mettere in circolazione quanti più dispositivi possibile. Allo stesso tempo si mira anche a creare qualcosa di innovativo e i telefoni pieghevoli lo sono eccome. Tra i produttori più importanti in quest’ambito non poteva che esserci Samsung, precursore assoluto con i suoi modelli appartenenti alle gamme Galaxy Z Fold e Z Flip.

Proprio riguardo a quest’ultima, sembra essere in dirittura d’arrivo un modello più accessibile dal punto di vista del prezzo, chiamato Galaxy Z Flip FE. Questo potrebbe arrivare insieme ad un altro prodotto di cui si sta vociferando in questi giorni, ovvero il Samsung Galaxy S25 Slim.

Samsung Galaxy Z Flip FE è in arrivo nel 2025: ecco quando

Si discute ormai quotidianamente di nuovi smartphone in arrivo, ma quando il brand in questione diventa Samsung, l’attenzione è massima. Essendo questo il produttore di smartphone più famoso al mondo e tra l’altro quello con più dispositivi venduti, si cerca sempre di capire quando arriverà il prossimo prodotto. Nel caso in cui le indiscrezioni dovessero essere veritiere, la presentazione del prossimo modello Galaxy Z Flip FE dovrebbe avvenire ad aprile 2025.

È proprio in questo modo che Samsung vuole riuscire ad attuare una strategia di cambiamento. Il nuovo modello pieghevole infatti permetterebbe anche a coloro che fino ad ora hanno evitato, di entrare a far parte di tale mondo, sfruttando un prodotto con ottime specifiche tecniche. Essendoci infatti il suffisso “FE“, ci si attende che lo smartphone possa mostrare un compromesso tra costo e prestazioni.

Al momento non è chiaro se Samsung ha intenzione di produrre questa nuova variante con la line-up Galaxy Z Flip 7 o affannandola alla già esistente serie Flip 6. Quello che è sicuro è che si tratterà di una nuova opportunità che contribuirà ad ampliare il pubblico che gravita intorno ai foldable.