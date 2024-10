WhatsApp tra spionaggio e trucchi: 3 funzioni nascoste da scoprire ora

Conoscere WhatsApp comporta tantissime possibilità in più rispetto a chi è alle prime armi, visto che l’applicazione non è solo messaggistica. In questo mondo il colosso colorato di verde è divenuto un’istituzione grazie ai suoi frequenti aggiornamenti, ai quali hanno messo in campo tantissime soluzioni che sono diventate oggi fondamentali anche in ambito business. Durante quest’ultimo periodo però molti utenti hanno capito cosa significa uscire fuori dagli schemi cercando delle soluzioni alternative che possano in qualche modo integrare quelle già disponibili su WhatsApp.

Al momento esistono infatti tre applicazioni esterne che stanno seminando in un certo qual modo il panico, anche perché una di queste consente di spiare gli altri account. Partendo dalla prima, ovvero proprio questa, bisogna dire che non c’è nulla di illegale e che, come le altre due, è totalmente gratuita.

WhatsApp: sono queste le tre funzioni che stanno facendo girare la testa agli utenti

Non esiste più la possibilità di spiare le conversazioni degli altri da quando WhatsApp ha deciso di innalzare il suo muro di sicurezza. Allo stesso tempo però sono nate altre proposte molto interessanti che fanno parte delle applicazioni di terze parti riservate al mondo Android.

La prima disponibile è Whats Tracker, unica nel suo genere e che permette di sapere precisamente l’orario di entrata o di uscita di un’altra persona su WhatsApp. Se ad esempio il proprio partner non mostra il suo ultimo accesso, con questa nuova applicazione sarà facile ricevere una notifica quando entrerà o uscirà. Per fine giornata ci sarà poi anche un report.

Con la famosissima Unseen invece si possono intercettare i messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso e restando ugualmente aggiornati su tutto quello che arriva. Da qui ne deriva dunque un aumento netto della privacy. Se invece siete spaventati riguardo al fatto che qualcuno possa cancellare dei messaggi prima che voi leggiate, c’è WAMR. È questa l’applicazione che permette di recuperare in ogni momento i messaggi eliminati.