Samsung ha ufficialmente confermato che il tanto discusso visore XR, il dispositivo per la realtà estesa di cui si vocifera da tempo, sarà lanciato nel 2025. La notizia arriva direttamente dall’ultimo resoconto finanziario della compagnia. Durante il quale sono stati resi noti alcuni dettagli in merito. In un’immagine condivisa nel corso della presentazione, l’ azienda ha proprio accennato al progetto, suggerendo che il dispositivo è ormai in fase avanzata. Nonostante la scarsità di informazioni dettagliate, questa conferma sembra mettere fine alle speculazioni e consolidare le aspettative per il prossimo anno.

Una seconda occasione per Samsung nel campo XR

Finora, Samsung aveva solo accennato al progetto. In particolare in occasione del lancio del Galaxy S24. Periodo durante il quale ha annunciato l’ inizio di una partnership strategica con Qualcomm e Google. Questa collaborazione dovrebbe coinvolgere il primo per il supporto hardware, il secondo invece per la parte software. Una “relazione” essenziale finalizzata a creare un’esperienza XR di alto livello. Oltre a tutto ciò è emerso anche come il GooglePlay Store si stia preparando ad accogliere gli XR. Si presume infatti che l’ intero sistema di contenuti potrebbe presto espandersi. Rendendo il visore Samsung un prodotto competitivo e pronto per il mercato.

Non è la prima volta che l’azienda sudcoreana esplora il settore della realtà estesa. In quanto già in passato aveva lanciato il Gear VR. Un accessorio in cui vi si inseriva all’ interno uno smartphone per sfruttarne lo schermo e la potenza di calcolo. Quel tentativo però non riscosse il successo sperato, a causa delle limitazioni tecnologiche dell’epoca. In particolare i display non offrivano una densità di pixel sufficientemente elevata e le GPU dell’epoca non erano in grado di gestire il numero di pixel richiesto per un’esperienza immersiva e fluida.

Oggi però la situazione tecnologica è notevolmente cambiata. Sono stati realizzati display più avanzati e GPU in grado di supportare esperienze visive di alta qualità. L’interesse per il settore XR è dunque cresciuto. Soprattutto perché sostenuto dai progressi di altre aziende. Come Meta, che ha proposto visori a prezzi competitivi. Oppure Apple, che ha fatto il suo ingresso nel settore solo di recente. Il contesto sembra quindi maturo per un ritorno di Samsung. In quanto ora potrebbe posizionarsi in un mercato più ricettivo e tecnologicamente evoluto.