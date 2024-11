Apple Intelligence: iOS 18.2 porterà le funzioni più attese, ecco quando

Il mese di dicembre non dista ormai così tanto e infatti anche l’arrivo di iOS 18.2 è più vicino che mai. Con questo nuovo update, Apple promette di spingere ancora più in là l’intelligenza degli iPhone introducendo nuove funzioni di Apple Intelligence. L’obiettivo del colosso è ovviamente quello di aggiornare il sistema operativo ma anche di integrare delle funzioni che porteranno gli utenti ad avere tutt’altro tipo di interazione con i loro dispositivi.

Una delle novità che gli utenti attendono maggiormente tra le varie nuove funzionalità di Apple Intelligence, è sicuramente l’integrazione di ChatGPT con Siri. Gli utenti infatti avranno modo di poter chiedere al proprio iPhone di scrivere un invito per una cena e vederlo trasformare la in vero e proprio testo poetico. Chiaramente questo è un esempio ma di opportunità ce ne saranno molte di più rispetto a quelle che gli utenti immaginano.

Apple Intelligence lancia nuove funzioni: ecco quali sono

Oltre alle funzioni descritte nel paragrafo precedente, c’è anche Image Playground, una novità per chi ama la creatività. Con questa app, gli utenti possono creare immagini partendo da semplici descrizioni testuali. Vuoi un’immagine di un tramonto hawaiano o di una cena a lume di candela? Digita la tua richiesta e lascia che il tuo iPhone faccia il resto.

Per chi ama personalizzare al massimo il proprio dispositivo, arriva invece Genmoji. Questa funzione permette di creare emoji personalizzate basandosi sulle foto delle persone che gli utenti conoscono, prendendole direttamente dall’album del proprio telefono. È un modo divertente e originale per aggiungere un tocco personale alle chat.

Infine, per i possessori di iPhone 16, sarà disponibile la Visual Intelligence. Con questa soluzione si potrà puntare la fotocamera su qualcosa e ottenere informazioni immediate su quello che si sta osservando, sia che si tratti di un monumento o di un piatto in un ristorante.