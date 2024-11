Lo youtuber americano Zack Nelson, fondatore del celebre canale JerryRigEverything, è riuscito a mettere le mani su un Huawei Mate XT Ultimate. Naturalmente lo youtuber ha sottoposto lo smartphone di casa Huawei ai suoi brutali test di resistenza e come potevamo aspettarci non ne è uscito integro.

Era estremamente difficile aspettarsi un risultato diverso visto che lo smartphone è composto da tre sezioni spesse meno di quattro millimetri tenute insieme da cerniere. Il Huawei Mate XT Ultimate essendo un dispositivo pieghevole ha il rivestimento del display in plastica, questo significa che anche un’unghia può rigare in maniera permanente lo schermo. Essendo il dispositivo composto da tre sezioni, una parte dello schermo (fronte e lato destro) è rivolta verso l’esterno quando lo si mette in tasca, andando così aumentare il rischio di rigare lo schermo. Provando a dare dei colpetti sullo schermo con un taglierino si otterrà un danno irreversibile su parte del pannello.

Il Mate XT Ultimate ha anche problemi con le cerniere

Il Mate XT Ultimate ha delle difficoltà anche con le cerniere, infatti, versandoci un po’ di terra, lo youtuber ha ottenuto come risultato una diminuzione significativa del loro raggio di movimento. In altre parole, lo schermo non si chiude completamente come faceva inizialmente. Certamente è estremo, ma tutti gli altri smartphone pieghevoli che sono stati sottoposti a questo test, non ne sono usciti così male

Guardando il Mate XT Ultimate, appare come un dispositivo molto accattivante ed estremamente innovativo, ma allo stesso tempo anche molto fragile e delicato. Tra pro e contro, uniti a un prezzo di quasi 3000 euro (non essendo disponibile in altri mercati al di fuori di quello cinese, questo prezzo è l’equivalente di quello in Cina), lo smartphone di Huawei ha riscosso molto successo. Huawei aveva svelato che ancora prima della presentazione, erano stati registrati oltre 3 milioni di prenotazioni.