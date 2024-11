L’Inkas Armored Ram 1500 è un veicolo che combina l’aspetto familiare di un pick-up con le caratteristiche di un mezzo blindato. A prima vista, sembra un normale Ram 1500, ma sotto la carrozzeria nasconde rinforzi di livello militare. Portiere e cerniere sono state appositamente rinforzate, e il pavimento, i montanti e la paratia anteriore sono corazzati. Anche i vetri sono realizzati in multistrato balistico, progettati per resistere a proiettili e esplosivi, garantendo la sicurezza dell’abitacolo in qualsiasi situazione.

Sotto il cofano, l’Inkas Armored Ram 1500 è dotato di un motore sei cilindri in linea con due turbocompressori, che sviluppa una potenza di 420 cavalli. La trazione integrale distribuisce la forza su tutte e quattro le ruote, mentre il cambio automatico a otto rapporti assicura un trasferimento di potenza fluido. Questo motore potente permette al veicolo di rispondere con agilità anche in contesti complessi, offrendo un equilibrio tra forza e manovrabilità.

Inkas Armored Ram 1500: il pick-up blindato dalle ottime prestazioni

Gli ingegneri Inkas hanno prestato particolare attenzione alla sicurezza del serbatoio del carburante, della batteria e della centralina elettronica, tutti protetti da speciali involucri. Gli pneumatici, apparentemente normali, sono dotati di inserti in policarbonato che replicano un sistema run-flat militare. Questa soluzione permette al veicolo di proseguire la marcia anche in caso di forature, mantenendo la piena mobilità in condizioni critiche.

Per i clienti con esigenze specifiche, l’Inkas Armored Ram 1500 è altamente personalizzabile. È possibile richiedere optional come pneumatici per impieghi gravosi, botole di fuga, vetri oscurati e un sistema di filtraggio dell’ossigeno. Il prezzo base del modello parte da circa 120.000 dollari, ma può variare in base alle personalizzazioni. Con questa combinazione di prestazioni e protezione, l’Inkas Armored Ram 1500 è il veicolo ideale per chi cerca un pick-up in grado di affrontare anche le situazioni più estreme. Per maggiori informazioni sulle auto, potete leggere qualche altro nostro articolo.