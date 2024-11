Sembra che Asus abbia intenzione di fare le cose in grande con il suo prossimo smartphone da gaming, parliamo della linea ROG Phone 9, la quale vedrà l’arrivo di ROG Phone 9 e 9 Pro, i quali saranno basati sulla piattaforma Snapdragon 8 Elite e introdurranno anche un nuovo sistema di dissipazione del calore che consentirà un’efficienza termica di gran lunga maggiore rispetto ai modelli precedenti.

Display al top

Ciò che però sembra sarà il pezzo forte di questa linea di smartphone e il display, all’interno del modello Pro infatti avremo un LTPO OLED piatto in grado di arrivare ad una frequenza di aggiornamento pari a 185 Hz, il modello standard si fermerà invece a 165 Hz, un traguardo davvero importante che sarà supportato da un’ottimizzazione impressionante di Asus che punta a ridurre i consumi di questa tipologia di display, offrendo al tempo stesso un’esperienza di utilizzo quanto più fluida possibile.

Per il resto, ovviamente quando parliamo di questa tipologia di smartphone, la parola d’ordine sono le prestazioni, il dispositivo godrà infatti di tantissime ottimizzazioni indispensabili per incrementare la resa in termini di utilizzo e ovviamente al suo interno avrà numerose funzionalità basate su intelligenza artificiale, un must nei device di fascia alta nel 2024.

Per il resto avremo tutto ciò che un dispositivo di questo genere necessita, avremo infatti configurazioni fino a un massimo di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna per l’archiviazione, accompagnati dalla neo arrivata certificazione IP 68 che garantirà al dispositivo l’impermeabilità all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda invece la CPU, quest’ultima offre una configurazione octa-core con due unità Prime da 4,32 GHz e sei unità Performance da 3,53 GHz, Che consente un incremento prestazionali del 45% in più e un’efficienza energetica migliorata del 44% rispetto alla generazione precedente, in parole povere, quasi una volta e mezza le prestazioni in più a circa la metà del consumo, niente male.