Un difetto di fabbrica sta interessando alcune unità dell’iPhone 14 Plus, con malfunzionamenti della fotocamera che non mostra immagini quando l’app si avvia. Sembra che invece di vedere apparire il normale flusso di video, venga invece mostrato uno schermo nero, come se l’obiettivo fosse ostruito. Apple ha confermato il problema e, per rassicurare i suoi clienti, ha annunciato che riparerà gratuitamente tutti i dispositivi coinvolti.

Come accedere alla riparazione e altri dettagli sull’ iPhone 14 Plus

L’ azienda non ha chiarito la portata esatta del difetto, ma ha indicato che si tratta di un numero limitato di smartphone. Gli interessati possono verificare se il proprio telefono è tra quelli difettosi inserendo il numero di serie nella pagina di supporto sul sito Apple. La società ha rilevato che i telefoni affetti dal problema sono stati costruiti tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024, e probabilmente il bug è attribuibile a un componente specifico. La riparazione sarà disponibile per tre anni dalla data di acquisto, e chiunque possieda un telefono potenzialmente interessato è invitato a rivolgersi ad Apple o a uno dei centri autorizzati. Per individuare il centro più vicino, è previsto un elenco completo sul proprio sito, garantendo tempi di attesa ridotti per le riparazioni.

La procedura di riparazione messa a disposizione dal gigante di Cupertino per questo problema ricorda molto i richiami nel settore automobilistico. Anche se il difetto non si è ancora manifestato, gli utenti possono ottenere l’assistenza preventiva per evitare potenziali disagi futuri. Il modello iPhone 14 Plus ha segnato un ritorno per Apple alla serie “Plus” dopo una pausa. Questo si proponeva di sostituire la linea “Mini” per soddisfare coloro che preferivano uno schermo più grande e una batteria più potente. Vi sono però voci secondo cui Apple potrebbe presto accantonare questo modello. Dopo tre generazioni, il Plus potrebbe lasciare spazio a un design nuovo, presumibilmente più sottile, che potrebbe chiamarsi “iPhone 17 Slim.” Proprio come accaduto per i precedenti modelli Plus, dal 6 all’8, anche questa versione potrebbe quindi non durare a lungo. Anche se la società continua comunque a offrire supporto a chi ha già acquistato un iPhone14Plus.