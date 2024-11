Nel terzo trimestre del 2024, le spedizioni mondiali di smartphone hanno registrato una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tali risultati sono stati registrati in seguito ad un report di Canalys. Come è stato notato Samsung guida il mercato con 57,5milioni di device spediti e una quota del 19%. Mentre Apple, in seconda posizione, ha registrato 54,5milioni di unità con il 18% del mercato. Xiaomi completa il podio con 42,8 milioni di prodotti venduti.

Samsung: innovazione e strategie di mercato

La distanza con il quarto e il quinto posto è considerevole. Oppo ha spedito 28,6milioni di smartphone. Mentre Vivo si attesta a 27,2milioni. Samsung mantiene il primato grazie a un’ampia tipologia di dispositivi che coprono ogni fascia di prezzo, dall’economica alla premium. Apple, invece, ha visto aumentare le vendite per via del divario hardware ridotto tra iPhone 16 e le sue varianti Pro. La semplificazione dell’offerta di Oppo, unita al successo in Asia, ha contribuito a una crescita del 30% rispetto allo scorso anno nel sud-est asiatico.

La leadership di Samsung nel mercato smartphone si basa su una strategia di diversificazione. La quale permette di raggiungere diverse tipologie di consumatori. Con prodotti adatti sia a contesti più economici sia a quelli più esclusivi, l’ azienda sudcoreana ha saputo consolidare la sua presenza A livello mondiale. Apple ha utilizzato invece un altro approccio. Il gigante di Cupertino ha deciso di puntare su una gamma di iPhone più coesa. In cui il modello base iPhone16 offre molte delle caratteristiche dei più costosi Pro e ProMax, incentivando così l’acquisto dell’intera linea.

Anche Oppo ha registrato notevoli progressi. Soprattutto nel sud-est asiatico, dove il mercato è in espansione e ha risposto bene alla semplificazione dell’offerta. I numeri confermano una competizione serrata nella fascia medio-bassa. In cui la qualità e l’accessibilità hanno un ruolo fondamentale per fidelizzare nuovi utenti. Complessivamente, i dati indicano che, sebbene i marchi principali restino in testa, il settore continua ad evolversi e a rispondere a tendenze e preferenze sempre più diversificate.