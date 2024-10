Apple, iOS 18.2 riporta una funzione utilizzabile dalla schermata di blocco

A quanto pare Apple ascolta molto spesso quello che gli utenti si dicono in giro per il web e che riferiscono mediante i loro feedback. Secondo quanto riportato infatti il prossimo arrivo dell’aggiornamento ad iOS 18.2 consentirà agli utenti di avere a disposizione di nuovo il controllo del volume del loro iPhone direttamente dalla schermata di blocco. L’opzione è stata rimossa ormai nel 2022, quando venne ufficializzato iOS 16 ma ora sarà di nuovo disponibile per conferire agli utenti la praticità che avevano perso.

iOS 18.2 porta agli utenti nuove funzioni ma soprattuto ne riporta una vecchia

Questa volta i iOS 18.2 si appresta ad essere un aggiornamento molto utile non solo per le nuove funzionalità, ma anche per il ritorno di una vecchia conoscenza. Chi amava controllare il volume dalla schermata di blocco, potrà finalmente farlo di nuovo, il tutto grazie ad una nuova impostazione che si chiama “Mostra sempre il controllo del volume“. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che è arrivato nel mondo iPhone di Apple solo ultimamente, questa funzionalità consente di regolare il volume in maniera molto semplice sia quando si usano le cuffie che quando invece l’audio esce direttamente dagli altoparlanti dell’iPhone.

Abilitare la funzionalità sarà davvero facile, in quanto gli utenti dovranno solo entrare nelle impostazioni del loro smartphone. Una volta fatto questo, alla voce del menu Accessibilità, bisognerà solo selezionare la sezione Audio e Video. Qui, ci sarà l’opzione “Mostra sempre il controllo del volume”. Attivandola, il cursore del volume apparirà sempre sulla schermata di blocco, pronto per essere utilizzato senza dover sbloccare il telefono.

Da quando Apple ha rimosso il cursore del volume dalla schermata di blocco con iOS 16, molti utenti hanno espresso il loro disappunto sui social media e su forum come Reddit. Il ripristino di questa funzione, atteso da molti, risolve un’esigenza di praticità che mancava da tempo. Attualmente, iOS 18.2 è in fase di beta test per sviluppatori, e solo gli iPhone che supportano Apple Intelligence, come i iPhone 15 Pro e Pro Max e i nuovi modelli di iPhone 16, possono provarlo.