Torniamo a parlare del mondo dei motori con una macchina che torna sul palcoscenico nei suoi vestiti più veloci disponibili nell’armadio. Parliamo della nuova Xiaomi SU7 Ultra che non aspetta altro.

Macchina davvero stupenda che ha firmato tutte le carte per essere pronta al suo debutto in grande stile.

Xiaomi SU7 Ultra, tutto pronto?

A quanto pare tutto è pronto al debutto per la versione di produzione della nuovissima vettura, una versione molto più concentrata con le prestazioni rispetto la sua versione come berlina elettrica svelata svariati mesi fa. Adesso però si è fatta avanti la sua versione sportiva che ci ha fatto vedere un po’ di che pasta è fatta attraverso alcuni teaser.

Partiamo da quello che ci racconta il teaser, il quale parte facendoci vedere un ampio spoiler in fibra di carbonio, forma leggermente diversa da quello mostrato sul prototipo. Poi si può intravedere anche il diffusore, i cerchi in lega e altri dettagli che formano l’anima sportiva di questa macchina.

Anche da quanto confermato dallo stesso CEO, la nuova Xiaomi SU7 Ultra sarà adatta a circolare in strada cosa un po’ differente da quello che si diceva in passato. Infatti si pensava a due varianti una dedicata alla pista mentre la seconda dedicata alla strada.

Calandoci nella scheda tecnica di Xiaomi SU7 Ultra partiamo subito con 3 motori elettrici ovvero: due unità V8s e un’unità V6. Una perfetta combinazione anche per il numero di cavalli disponibili ovvero 1.548 CV come già annunciato sul prototipo di luglio. Il tutto poi sarà alimentato con una batteria Qilin 2.0 di CATL. Xiaomi SU7 Ultra è pensata con una batteria per regalare una grande ma soprattutto alta capacità di scarica con un basso livello di carica. Tornando invece sul prototipo si parlava di una velocità che poteva arrivare fino oltre i 350 km/h. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di 2 secondi.