Brabus Rocket GTS: la Hyper GT ibrida da 1.000 CV extra lussuosa

Brabus ha presentato la sua nuova Rocket GTS ibrida, un’auto che sfida le convenzioni delle Gran Turismo con un’estetica aggressiva e prestazioni senza compromessi. Realizzata in carbonio a vista, la Rocket GTS si distingue come una “Masterpiece” di lusso sportivo, caratterizzata da linee scolpite e dettagli che parlano di un approccio ingegneristico avanzato. La carrozzeria è progettata con le tecnologie più avanzate, come il CAD e il CFD, per ottimizzare peso e stabilità aerodinamica.

Ogni componente, dalle ampie prese d’aria anteriori agli spoiler posteriori, contribuisce a garantire una deportanza perfetta anche oltre i 300 km/h. La ibrida Rocket GTS non si accontenta di promettere stabilità: il diffusore e gli spoiler creano infatti un equilibrio aerodinamico ideale, mentre i terminali di scarico in titanio sottolineano il carattere audace della vettura. Per Brabus, estetica e aerodinamica si fondono in un’unica anima, dove anche le minigonne laterali e il largo posteriore contribuiscono a un effetto scenico potente. Ma basterà la sola estetica per definire una hyper GT?

Interni d’élite e motore impressionante dell’ibrida

All’interno, Brabus ha realizzato un abitacolo di livello esclusivo, combinando materiali pregiati come la pelle grigio ardesia e l’Alcantara nera. Gli artigiani di Brabus hanno cucito ogni dettaglio del motivo “Seashell Diamond” con la massima precisione, rendendo l’interno un’opera d’arte. Il tetto e i pannelli riflettono un’eleganza sobria, mentre le soglie in fibra di carbonio e i dettagli incisi conferiscono alla ibrida Rocket GTS un tocco distintivo, come il logo “Double-B” e le scritte ROCKET GTS, che rendono l’abitacolo unico.

Ma è sotto il cofano che la Rocket GTS ibrida rivela il suo vero cuore. Troviamo un V8 biturbo da 4,5 litri, combinato a un’unità elettrica, produce 1.000 CV e 1.820 Nm di coppia (limitati a 1.620 Nm per la trasmissione). Questo sistema ibrido spinge la Rocket GTS a velocità incredibili. L’auto passa da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e raggiungendo i 317 km/h. Il motore elettrico da 150 kW aggiunge potenza e reattività, conferendo a questa hyper GT un’agilità straordinaria. Il sistema di scarico, dotato di valvola attiva, permette inoltre di modulare il sound: un aspetto che va dal discreto al ruggente con un semplice comando. Per completare la Rocket GTS ibrida, Brabus ha inserito cerchi Monoblock P che migliorano il raffreddamento dei freni, coniugando leggerezza e robustezza. Questa combinazione di lusso e potenza sarà il futuro delle Gran Turismo?