Il colosso giapponese Sony continua senza sosta a stupire tutti i suoi utenti più affezionati con tanti sconti ed offerte disponibili su PlayStation Store. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha reso ufficialmente disponibile sul proprio store una nuova promozione denominata Titoli Imperdibili. Ci troviamo come sempre di fronte a delle offerte davvero eccezionali e che arrivano a sfiorare il 75%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

PlayStation Store, arriva la nuova promo di sconti Titoli Imperdibili

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha reso disponibile su PlayStation Store una super promozione davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata Titoli Imperdibili. Quest’ultima, in particolare, comprende degli sconti davvero Imperdibili e che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 75%.

Gli utenti avranno quindi accesso ad una vetrina davvero incredibile, con videogiochi in super sconto disponibili sia per la precedente console PlayStation 4 sia per l’attuale console PlayStation 5. Tra questi videogiochi, ce n’è uno per tutti gli amanti del mondo del maghetto di Harry Potter. Si tratta in particolare del videogioco denominato Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition.

Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo scontato pari a 25,49 euro, contro il suo prezzo di listino di 84,99 euro. Disponibile poi con un super sconto anche il videogioco denominato Suicide Squad: Kill The Justice League – Edizione Deluxe Digitale. Quest’ultimo sarà ora disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di soli 21,99 euro, contro il suo prezzo di listino molto elevato pari a 109,99 euro.

Questi sono soltanto alcuni dei titoli disponibili in sconto al momento sullo store di Sony. I videogiochi disponibili in sconto con la nuova promo Titoli Imperdibili sono infatti tantissimi e uno più interessante dell’altro. Vi consigliamo di visitare alla scelta la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdere nessuna opportunità.