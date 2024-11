Nissan e-Power: la rivoluzione dell'Ibrido è arrivata

Nissan ha puntato forte sulla tecnologia e-Power da un po’ ma oggi se ne vedono i risultati. Questi mostrano quanto il lavoro abbia portato a grandi frutti. Lanciata nel 2016 in Giappone, questa soluzione innovativa è diventata un punto di forza per il brand. Con oltre 1,5 milioni di veicoli venduti a livello globale in 68 mercati la Nissan è cresciuta di molto. Ma cosa rende speciale questa tecnologia?

La risposta risiede nel fatto che, a differenza dei tradizionali sistemi ibridi, l’auto Nissan si comporta alla stessa maniera di un’elettrica. L’unico motore che muove le ruote è infatti elettrico. Il motore a benzina? Serve solo per generare energia. Questo significa che si può godere della prontezza di risposta tipica delle auto elettriche senza doversi preoccupare di trovare una colonnina di ricarica in giro, ancora troppo scarse per “far star tranquilli”. Un sistema molto innovativo, che potrebbe conquistare sempre più clientela per la Nissan.

L’incredibile tecnologia Nissan

Nel 2022, e-Power ha fatto il suo debutto anche in Europa, approdando sui modelli Qashqai e X-Trail. Più di 100.000 clienti europei hanno già scelto questa motorizzazione. In Italia oltre il 60% dei Qashqai venduti a clienti privati monta questo sistema. La domanda è: stiamo assistendo a una svolta nel mercato delle auto ibride? Il centro del sistema è un motore elettrico da 140 kW (190 CV) che fornisce 330 Nm di coppia istantaneamente, rendendo la guida fluida e dinamica. Il motore a benzina turbo da 1,5 litri, con una potenza di 158 CV, lavora esclusivamente per alimentare la batteria. Ma può davvero un motore termico ridurre l’ansia da autonomia e allo stesso tempo offrire una guida elettrizzante?

Sì, perché il sistema e-Power non solo offre la potenza tipica di un’elettrica, ma evita anche gli inconvenienti di alcune trasmissioni tradizionali. La batteria da 1,8 kWh garantisce una gestione ottimale dell’energia, permettendo un’esperienza di guida fluida senza gli svantaggi tipici delle ibride. In sintesi, il futuro della mobilità sembra già essere arrivato, e Nissan ha trovato il modo di renderlo accessibile senza compromessi.