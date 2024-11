Vodafone presenta una nuova offerta per chi desidera passare a questo operatore mantenendo il proprio numero. A soli 6,99 euro al mese e con un costo di attivazione di appena 0,01 euro, gli utenti possono ricevere la SIM gratuitamente direttamente a casa. L’offerta include 100 Giga in 5G, a patto di possedere un dispositivo compatibile e di trovarsi in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G. Accanto ai dati, sono previsti minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, sempre nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito, che limitano il traffico da altri operatori.

La nuova offerta Vodafone in 5G

La promozione è riservata a chi proviene da operatori specifici come Iliad, Fastweb e altri, facilitando il passaggio senza costi aggiuntivi. È importante notare che per attivare l’offerta online o tramite il servizio di richiamata Vodafone, la SIM sarà completamente gratuita. Gli utenti attiveranno automaticamente il piano tariffario Vodafone 25 New, che offre chiamate a 25 centesimi al minuto e SMS a 29 centesimi, garantendo così un buon livello di accessibilità economica.

In termini di roaming, Vodafone offre 5 MB gratuiti per la navigazione nei paesi extra UE, con la possibilità di attivare Smart Passport 2.0. Questa opzione consente di utilizzare fino a 500 Mega, 60 minuti e 30 SMS a un costo di 3,99 o 6,99 euro al giorno, a seconda dell’utilizzo. Per chi desidera essere sempre informato, la ricevuta di ritorno SMS è disponibile a un costo aggiuntivo.

Inoltre, l’offerta include la continuità di servizio, che permette di continuare a utilizzare il piano anche in caso di esaurimento del credito. Tuttavia, le chiamate verso numeri speciali non sono incluse e verranno tariffate a consumo. La portabilità del numero avverrà entro tre giorni lavorativi, e il credito residuo verrà trasferito automaticamente. Infine, Vodafone offre un programma di fidelizzazione, Vodafone Happy, che premia i clienti con punti per premi e sconti.