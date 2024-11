Hyundai ha perfezionato un nuovo sistema antincendio che servirebbe a non far propagare le fiamme velocemente. Infatti da punto di vista delle auto elettriche questo sistema è utile soprattutto perché sono molte le discussioni che nascono dal problema di incendio delle vetture EV. Per cercare di risolvere la situazione, Hyundai ha pensato di introdurre un sistema che in grado di spegnere le fiamme in tempi molto brevi. Infatti, soprattutto in questo tipo di vetture, è molto complicato spegnere un incendio in tempi brevi a causa delle batterie che alimentano le fiamme.

La società Hyundai Glovis che gestisce la parte logistica della casa automobilistica, ha perfezionato un sistema si antincendio a getto d’ acqua che verrà introdotto nelle navi cargo adatte per il trasporto delle auto elettriche. Infatti su queste navi, le fiamme si propagano più velocemente poiché le macchine sono tutte vicine. Quindi è necessario trovare un metodo per evitare grandi incendi all’ interno di queste navi.

Hyundai, ecco il nuovo sistema antincendio

Il nome di questo progetto si chiama EV Drill Lance e consiste in un dispositivo in grado di perforare la parte inferiore delle vetture per arrivare alle batterie in modo da spruzzare acqua al suo interno. L’ acqua viene immessa grazie ad un idrante e alimenta anche una piccola turbina azionando un trapano che crea un foro nel sottoscocca e arriva fino al pacco batterie. Dopo che l’ acqua viene inserita all’ interno delle batterie, ci vorranno 30 minuti per spegnere l’ incendio. Sono stati inseriti anche delle lampade LED per vedere attraverso il fumo dell’ incendio. Questi dispositivi verranno posizionati all’ interno di 32 navi cargo della casa coreana. Inoltre sono stati regalati 250 dispositivi di questo tipo ai Vigili del Fuoco della National Fire Agency.

Oltre a questi sistemi contro gli incendi, sono state studiate delle tecnologie che prevengono la formazione di incendi del pacco batterie. Una casa che sta lavorando a questo problema è LG con la sua Energy Solution. Sistema in grado di prevenire il Thermal Runaway, causa principale di incendi di accumulatori.