La nota casa automobilistica Hyundai continua ad ampliare la sua proposta rinnovando uno dei suoi suv elettrici. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha ufficializzato sul mercato la nuova Hyundai INSTER Cross, un nuovo suv elettrico dal design rinnovato, compatto e soprattutto ideale per le gite fuoriporta. Vediamo qui di seguito le novità introdotte su questo modello.

Hyundai svela ufficialmente il suo nuovo suv elettrico Hyundai INSTER Cross

In questi ultimi giorni il noto marchio automobilistico Hyundai ha rinnovato la sua gamma presentando ufficialmente una nuova versione del suo suv elettrico. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova Hyundai INSTER Cross, un nuovo suv full electric dalle dimensioni compatte ma non solo. Con questo nuovo veicolo, la parola d’ordine è il design.

Quest’ultimo è stato infatti rinnovato, con la presenza di alcuni elementi distintivi che lo rendono unico. Troviamo ad esempio la presenza di un passaruota neri in rilievo, di paraurti dedicati con piastre protettive, un portapacchi e anche i cerchi in lega da 17 pollici. I nuovi passaruota con questo design sottolineano proprio la sua predisposizione all’avventura e alle gite fuoriporta. Tutto questo si unisce poi alla sua compattezza, che rende questo nuovo suv compatto anche un’ottima city car.

Il rinnovo estetico lo riscontriamo anche nelle colorazioni disponibili. Oltre alle classiche colorazioni con tetto nero bicolore, gli utenti potranno infatti scegliere la nuova tonalità Amazonas Green Matte. Quest’ultima tonalità viene ripresa all’interno, dove troviamo una speciale combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime. Anche dal punto di vista tecnologico e di sicurezza questo nuovo suv non delude. Il suo pacchetto ADAS include infatti numerose funzionalità, tra cui: l’Highway Driving Assist 1.5, lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione Junction per le svolte a sinistra, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità e il Rear Occupant Alert.

Per il momento sappiamo che la produzione della nuova Hyundai INSTER Cross inizierà nel corso dei prossimi mesi, mentre dovrebbe arrivare in Italia attorno alla fine del primo trimestre del 2025.