Google annuncia una nuova funzione per Google Wallet. Per chi non lo sapesse si tratta della popolare app che consente pagamenti digitali e gestisce carte, biglietti e documenti in modo sicuro. Dal 2025, l’app sarà accessibile anche sui dispositivi Android dei bambini, ma solo sotto il controllo di Family Link. Ovvero il sistema di supervisione pensato per i minori. Tale innovazione risponde all’esigenza di genitori che vogliono permettere ai propri figli di imparare a gestire piccoli pagamenti. Il tutto però con la garanzia di una supervisione costante.

Google Wallet e Family Link: controllo e sicurezza nelle mani dei genitori

Con questa novità, i giovani utenti potranno così usare il proprio smartphone per effettuare pagamenti in negozio tramite la tecnologia tap-to-pay, senza però poter utilizzare carte per acquisti online. Per ogni transazione, sarà necessaria l’autenticazione tramite PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale, proprio come per gli adulti. Oltre ai pagamenti, l’app supporterà anche l’inserimento di carte regalo e biglietti per eventi. Ma non sarà possibile memorizzare tessere sanitarie o altri documenti personali per il momento.

È proprio qui che Family Link offrirà ai genitori strumenti di controllo avanzati. In quanto spetterà a loro approvare l’aggiunta di ogni carta di credito o debito sui dispositivi dei figli e di monitorare tutte le transazioni effettuate. Attraverso questa piattaforma, sarà possibile rimuovere carte o bloccare accessi direttamente da remoto. Il controllo sarà quindi centrale in questa iniziativa, pensata per aiutare i più giovani a imparare le basi dell’educazione finanziaria sotto la guida dei genitori.

Per chi non lo sapesse questa nuova funzione per bambini nasce dal successo del tap-to-pay sullo smartwatch Fitbit Ace LTE. Un dispositivo pensato per i più piccoli, lanciato a inizio anno. La risposta positiva ricevuta ha convinto Google a estendere questa funzionalità a Wallet. Il tutto con l’obiettivo di offrire ai più giovani un’esperienza di pagamento moderna e sicura, con la supervisione degli adulti.

Il rilascio di Google Wallet per i dispositivi dei bambini è previsto inizialmente in alcuni Paesi e potrebbe estendersi su scala globale nel corso del prossimo anno.