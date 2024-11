CoopVoce ha la miglior promo: è la EVO 20 che costa 4 euro

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta che potrebbe farti risparmiare ogni mese, e si chiama EVO 20. È un pacchetto semplice, ma con vantaggi chiari, pensato per chi cerca un piano base ma completo. Questa offerta fa luce ancora una volta su uno dei migliori gestori virtuali del momento, il quale è diventato anche uno dei più seguiti.

Tra le sue peculiarità principali c’è la possibilità che offre agli utenti di avere per sempre lo stesso prezzo senza mai cambiarlo. Tutto dunque questa volta parte con un’offerta che costa 4,90 € al mese.

CoopVoce: la nuova offerta costa poco ogni mese, ecco la EVO 20

Con EVO 20, hai minuti illimitati verso tutti, così puoi parlare quanto vuoi senza preoccuparti del credito. Ricevi anche 1000 SMS al mese, ideali se ami ancora inviare messaggi di testo. E poi ci sono 20 GB di internet in 4G ogni mese. Tutto questo a un prezzo davvero competitivo: 4,90 euro al mese. La cosa migliore? Questo prezzo è per sempre, quindi non c’è il rischio di brutte sorprese in futuro.

Un altro aspetto importante è che l’attivazione è gratis se scegli EVO 20 entro il 27 novembre. È un’occasione per chi vuole una tariffa base senza costi extra.

CoopVoce punta così a guadagnare clienti da altri operatori, proponendo una soluzione semplice e conveniente. Se vuoi spendere poco senza rinunciare a minuti, messaggi, e un po’ di giga per navigare, EVO 20 potrebbe essere l’offerta che fa al caso tuo.

Bisogna ricordare che queste offerte possono sceglierle tutti gli utenti, siccome CoopVoce non le destina solo ed unicamente ad alcune persone. Basta dunque andare sul sito ufficiale e scegliere la soluzione che più fa al caso proprio e portarla a casa. Almeno per il momento le direttive sono queste e a quanto pare c’è tempo fino a fine mese per poter portare dalla propria parte una delle migliori soluzioni dell’anno.