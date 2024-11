TIM supera ogni aspettativa con le Power: ci sono 300 GB in 5G

Se stai pensando di passare a TIM e vieni da Iliad o da un operatore virtuale, ci sono tre offerte interessanti da conoscere. Le proposte sono diverse, tutto già viste ma totalmente rielaborate dal punto di vista del prezzo e dei contenuti. Il gestore italiano intende riprendersi il vantaggio che aveva un tempo su tutti gli altri provider, mettendo a disposizione qualcosa di unico.

Sono ritornate le tre offerte che fanno parte della famosissima gamma che ha in pensieri tantissimi altri gestori. Stiamo parlando della Power, fatta di tre offerte molto simili ma che garantiscono prezzi diversi e soprattutto contenuti diversi tra loro. Proprio in basso ci sono tutte le informazioni del caso per capire quale soluzione portare a casa e con quale prezzo.

TIM propone le migliori promo in questo mese di novembre: ecco le 3 Power

La prima si chiama Power Special. Questa offerta è perfetta per chi usa molto internet: include 300 GB di dati in 5G, minuti illimitati verso tutti, e 200 SMS al mese. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese. È una promozione dedicata a chi cerca velocità e tanto spazio per navigare.

Se vuoi risparmiare ma avere comunque una buona quantità di GB, c’è Power Iron. Questa costa 6,99 euro al mese e offre 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. È un’opzione più economica, ma hai sempre tanti gigabyte a disposizione, anche se non in 5G.

Infine, c’è Power Supreme Easy. Al costo di 7,99 euro al mese, hai 200 GB in 4G, minuti illimitati, e 200 SMS. È una via di mezzo che ti dà più giga rispetto a Power Iron, senza però il 5G di Power Special.

Queste promozioni sono valide solo per chi arriva da Iliad o altri operatori virtuali. Se ti riconosci in questa categoria, magari è il momento di approfittarne e trovare l’offerta che fa per te.