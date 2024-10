I nuovi prezzi che Amazon periodicamente decide di mettere a disposizione dei consumatori sono sempre ricchi di soluzioni che possono letteralmente lasciare a bocca aperta, come nel caso dell’Apple MacBook Air, nella sua variante con chip M3 e display da 13 pollici.

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo è sempre interessante, proprio perché offre un rapporto qualità/prezzo che spesso vira verso la comodità del consumatore stesso. Nello specifico parliamo della presenza di un pannello Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con alle spalle il processore Apple M3, ultima generazione su questa categoria di device, che riesce ad ogni modo a garantire prestazioni decisamente elevate, il tutto impreziosito dalla presenza di 8GB di RAM ed un SSD da 256GB.

Amazon: la promozione sul MacBook Air è impressionante

La spesa per l’acquisto di questo MacBook è tutt’altro che troppo impegnativa, almeno in confronto a ciò che siamo abituati solamente a vedere, essendo un prodotto che oggi costa solamente 1099 euro, rispetto ai 1349 euro previsti originariamente di listino (è previsto quindi uno sconto del 19%). Se lo volete comprare potete collegarvi qui.

Il prodotto integra al proprio interno tutte le solite ottime funzioni che gli utenti riescono a trovare in device dell’azienda di Cupertino, parliamo infatti di una bellissima camera anteriore, con registrazione video al massimo in FullHD, oltre alla presenza di touchID per una maggiore sicurezza e privacy, passando per il design che contraddistingue i device di Apple. La realizzazione è prevalentemente in metallo, colorazione Mezzanotte, e finitura opaca che trattiene poco le impronte e fatica a sporcarsi. L’autonomia, stando a quanto dichiarato, non dovrebbe in nessun modo rappresentare un problema, per la sua capacità di raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla modalità di utilizzo.