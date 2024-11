BAW1: la minicar elettrica pronta a conquistare le città italiane

Il mercato italiano della mobilità urbana si arricchisce di un nuovo, interessante protagonista: BAW International, marchio cinese ora importato in esclusiva da TC8 Srl, che mira a coprire vari segmenti con una gamma di veicoli che vanno dalle citycar ai light truck. Il primo modello in arrivo, la minicar BAW1, rappresenta una novità importante nel mondo dei quadricicli elettrici. Sarà disponibile in tre versioni: a quattro posti, a due posti e in una variante van dedicata al trasporto merci. La sua versatilità evidenzia come sia stata progettata per offrire soluzioni agili e compatte a chi vive in città e cerca un veicolo pratico e sostenibile.

Ci si chiede: una citycar elettrica può davvero offrire il comfort di un’auto più grande? Gli interni della BAW1 sono progettati con attenzione alla spaziosità e al comfort, caratteristiche che spiccano rispetto a molti concorrenti nella stessa categoria. Con due portiere laterali e un portellone posteriore, la BAW1 garantisce facile accesso per tutti i passeggeri e praticità di utilizzo del bagagliaio. La plancia è essenziale ma funzionale, con una dotazione di serie completa che punta a superare le aspettative per la categoria. Insomma, comodità e funzionalità sembrano essere al centro del progetto BAW1.

Specifiche tecniche e prestazioni all’avanguardia per la fantastica minicar

La BAW1 è una minicar elettrica che misura appena tre metri di lunghezza. Date le dimensioni è ideale per muoversi agevolmente nelle strade delle città italiane. Immaginate la facilità di trovare parcheggio? La minicar possiede una batteria da 13,7 kW con il quale riesce a raggiungere una velocità massima di 90 km/h. Per l’autonomia parliamo di circa 170 km, niente male quindi per i tragitti quotidiani. Gli utenti potranno beneficiare anche della trazione posteriore e delle sospensioni anteriori MacPherson. Come se non bastasse la vettura ha poi un impianto frenante misto dischi/tamburo, caratteristiche che fanno della BAW1 una delle minicar più avanzate sul mercato. Non tutte le auto mini hanno un profilo tecnico così.

Come sarà accolta dal pubblico italiano questa proposta a zero emissioni? Il prezzo, previsto intorno ai €9.990, rende la BAW1 un’opzione interessante per chi desidera un veicolo compatto e a basso impatto ambientale. La minicar sarà esposta al pubblico all’EICMA 2024, dove gli appassionati potranno vederla dal vivo allo stand di TC8, in attesa del suo arrivo ufficiale nelle concessionarie italiane a febbraio 2025.