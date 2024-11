È da poco passato Halloween e, per quell’occasione, il colosso nipponico Nintendo ha reso disponibile su Nintendo eShop tantissimi sconti ed offerte. Si tratta come sempre di occasioni imperdibili che, per gli amanti del settore, continueranno ad essere disponibili ancora per qualche giorno. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Nintendo eShop, ancora tanti super sconti con giochi anche a 5 euro

Continuano in questi giorni i vari sconti e le offerte proposte su Nintendo eShop in occasione della festività di Halloween. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso nipponico Nintendo ha deciso di proporre questi sconti proprio per celebrare questa festività e questi ultimi dovrebbero continuare ad essere disponibili ancora per qualche giorno.

Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta gli utenti potranno accedere a tanti videogiochi con dei prezzi davvero eccezionali, che in alcuni casi arrivano a costare soltanto 5 euro o anche di meno. Tra questi, segnaliamo ad esempio i videogiochi denominati Lego Marvel Super Heroes e Lego Jurassic World. Entrambi sono adatti ai più piccini e ora sono disponibili all’acquisto ad un prezzo di soli 4,79 euro ciascuno, contro il prezzo iniziale di 39,99 euro.

Con un notevole sconto è poi proposto il videogioco denominato The Walking Dead: The Complete First Season. In questo caso, gli utenti lo potranno acquistare ad un prezzo di soli 4,49 euro, contro il suo prezzo di listino di 14,99 euro. Gli sconti continuano poi con i videogiochi Shovel Knight: Specter of Torment e Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Entrambi sono al momento acquistabili sullo store ad un prezzo esagerato di appena 2,99 euro, contro i loro prezzi di listino pari rispettivamente a 9,99 euro per il primo e 29,99 euro per il secondo.

Come sempre, invitiamo tutti gli interessati a visitare la pagina ufficiale di Nintendo eShop per usufruire di questi fantastici sconti ed offerte proposti in questi giorni.