Il team di sviluppo TiMi Studio Group e il publisher Level Infinite hanno confermato l’inizio di una nuova partnership tra Honor of Kings e Jujutsu Kaisen (JJK). Gli utenti del MOBA più giocato al mondo potranno divertirsi con i personaggi dell’acclamata serie televisiva shōnen.

L’evento in-game permetterà agli utenti di selezionare le skin di Jujutsu Kaisen all’interno di Honor of Kings grazie a questa collaborazione speciale. Gli utenti potranno divertirsi con le novità a tema a partire dal primo novembre.

In particolare, le skin ad alta risoluzione e ad alto livello di dettaglio saranno disponibile per Yuji Itadori e Satoru Gojo a cui si aggiunge anche una skin originale a tema Jujutsu High per Garo.

All’interno di Honor of Kings, il MOBA più giocato al mondo, saluta e accoglie i personaggi del manga Jujutsu Kaisen

Tra le novità introdotte con questo update possiamo segnalare una serie di minigiochi pensati per divertire gli utenti. Non mancherà una schermata di accesso e schermate di caricamento dedicate alla partnership. Tuttavia, la feature più corposa riguarda l’introduzione di un nuovo campo di battaglia incantato.

Sono previsti una serie di bonus log-in per tutti i giocatori che effettueranno l’accesso al titolo dal 1° novembre al 7 novembre. Tra le ricompense che sarà possibile riscattare possiamo citare lo Sticker di Yuji Itadori e di Satoru Gojo che saranno validi per un totale di 30 giorni.

Inoltre, sarà possibile ottenere cinque voucher di Jujutsu Kaisen e quindici token di Jujutsu Kaisen. Non mancheranno anche compiti esclusivi e attività di svolgere per conquistare ricompense uniche e premi in-game esclusivi.

Per chi non lo conoscesse, Jujutsu kaisen è un manga realizzato da Gege Akutami che segue le vicende di Yuji Itadori, un liceale Giapponese. Il giovane si unisce al club di ricerca sull’occulto presso la sua scuola e inizia un’avventura sovrannaturale ricca di misteri e maledizioni.