Il Nintendo eShop si arricchisce sempre di più di tantissimi videogiochi in super sconto. Ogni mese, infatti, il colosso nipponico Nintendo aggiorna questo catalogo, proponendo sconti ed offerte davvero eccezionali. Nel corso dei prossimi giorni sarà Halloween e, per celebrare questa festività, l’azienda ha deciso di aggiornare il suo catalogo con tantissimi videogiochi di rilievo proposti a dei super prezzi. Vediamo qui di seguito le occasioni più interessanti.

Nintendo eShop, arrivano tantissimi videogiochi in sconto per Halloween

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo ha deciso di stupire i propri utenti con tantissimi videogiochi in super sconto per celebrare la festività di Halloween. Mancano infatti pochi giorni per questa festa e, per questo motivo, il Nintendo eShop si è arricchito di tantissime occasioni, tra sconti ed offerte di rilievo.

In particolare, i nuovi sconti ed offerte presenti su Nintendo eShop sono iniziati lo scorso 24 ottobre 2024. Si tratta come di consueto di promozioni davvero eccezionali, che arrivano a sfiorare il 75% di sconto. Con questi sconti, quindi, gli utenti potranno scaricare sulla propria console da gaming Nintendo Switch tanti videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti e soprattutto convenienti.

Tra questi videogiochi, segnaliamo ad esempio il titolo Inside. Quest’ultimo è al momento proposto su Nintendo eShop ad un prezzo folle di appena 1,99 euro. Ci sono poi tantissimi videogiochi proposti ad un prezzo sempre inferiore ai 5 euro. Tra questi, ci sono ad esempio i videogiochi denominati Among Us, Shovel Knight: Specter of Torment e Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition. Questi ultimi, in particolare, sono al momento disponibili all’acquisto a dei prezzi scontati pari rispettivamente a 2,57 euro, 2,99 euro e 3,99 euro.

Questi sono ovviamente soltanto alcuni dei titoli disponibili al momento in sconto su Nintendo eShop per Halloween. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dello store per non perdere nessun gioco in sconto.