In questi giorni noi tutti ci apprestiamo a lasciarci alle spalle il weekend più spaventoso dell’anno, ovviamente parliamo del weekend di Halloween che anche per quest’anno ci ha regalato una notte da tenebre e ora l’appuntamento è rimandato al prossimo anno, non è finita qui però, c’è chi infatti ha sfruttato l’occasione per lanciare qualcosa a tema, stiamo parlando di Kena mobile che per l’occasione, ha messo online una nuova promo proprio da paura.

Se siete in cerca dunque di una nuova promozione per il vostro smartphone, indubbiamente la nuova promo distribuita da Kena merita un occhio di attenzione dal momento che a un costo decisamente competitivo, offrire tutto il necessario per un’esperienza tutto incluso, priva di limitazioni troppo importanti e in grado di consentire un utilizzo senza pensieri e preoccupazioni.

Cosa offre la promo

La Prova in questione garantisce a soli 6,99 € al mese ben 130 GB di traffico dati in connettività 4G abbinati a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, come se non bastasse in caso di decidiate di attivare la ricarica automatica il numero di giga salirà a 230 invece che la cifra iniziale.

Per quanto riguarda gli altri dettagli, sappiate che il costo di attivazione sarà completamente gratuito se fornirete i consensi commerciali e che la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità dalla seguente lista di operatori virtuali: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Di conseguenza prima di procedere a qualsiasi cosa informatevi e controllate di provenire da un operatore presente all’interno di questa lista, in modo da poter accedere alla promo dedicata senza problemi.