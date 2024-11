Apple iPhone 15 è lo smartphone del momento, un prodotto che gli utenti devono assolutamente acquistare ad occhi chiusi, nel momento in cui fossero interessati ad un device dal rapporto qualità/prezzo decisamente convincente, nonostante comunque sia in commercio da poco più di un anno.

Nell’avvicinamento ad uno dei top di gamma dell’azienda di Cupertino, gli utenti devono prima di tutto sapere essere dotato di un display da 6,1 pollici di diagonale, che lo rende molto più piccolo della maggior parte dei prodotti in commercio, raggiungendo per la precisione 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri, con un peso di 171 grammi. Il processore è l’ottimo Apple A16 Bionic, che viene affiancato dalla GPU di Apple (5-core), e soprattutto da 6GB di RAM con 128GB di memoria interna; prestate particolare attenzione a questo dettaglio, proprio perché il quantitativo di ROM non può in nessun modo essere incrementato con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15: l’offerta dai prezzi più bassi

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 15 risulta essere decisamente più basso del normale, grazie in primis alla presenza sul mercato da ormai un anno, a cui comunque si aggiunge lo sconto che Amazon ha deciso di attivare proprio in questi giorni. Il suo listino di 879 euro, viene ridotto del 13%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 769 euro, con garanzia di 2 anni dalla data di ricezione della merce presso il proprio domicilio. Premete questo link per l’acquisto.

Apple, come spesso Google dimostra, decide di non infarcire di tanti sensori il proprio smartphone, per cercare comunque di permettere al consumatore di realizzare ottimi scatti fotografici, con risoluzione e nitidezza superiori al normale. Nello specifico, per quanto riguarda Apple iPhone 15, nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel, quest’ultimo ultragrandangolare.