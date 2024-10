Al giorno d’oggi un elemento imprescindibile da ogni smartphone è rappresentato dal suo numero di telefono è soprattutto dalla promo ad esso connessa, quest’ultima è indispensabile infatti per poter sfruttare a pieno le potenzialità del device dal momento che garantisce una connessione a internet affidabile in grado di farci rimanere connessi con il mondo digitale in ogni momento e ovviamente minuti ed SMS da poter utilizzare in qualsiasi momento.

Scegliere la promo giusta dunque è obbligatorio soprattutto in base alle nostre esigenze da quel punto di vista, ci sono infatti utenti che preferiscono sfruttare di più le telefonate piuttosto che la navigazione e viceversa c’è chi invece bada solo ad avere grandi quantità di giga di Internet.

Se dovete scegliere una nuova promozione indubbiamente un provider che va assolutamente preso in considerazione è Fastweb che ogni mese offre promozioni che includono anche il 5G, connessione a internet che recentemente si è fregiata del titolo di rete più veloce d’Italia, oggi vi parliamo della promo più venduta di Fastweb che indubbiamente può essere una grande opzione per tutti voi.

Meno di dieci euro e tutto incluso

La promo di cui vi parliamo oggi offre a soli 9,95 euro al mese 200Gb di traffico dati in 5G abbinati a minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, in più avrete a disposizione anche i “Corsi Fastweb Digital Academy” e la spedizione della SIM o della eSIM completamente gratis.

L’unico costo aggiuntivo da pagare sarà un contributo di attivazione della SIM/eSIM che corrisponderà a 10 euro, per un totale il primo mese di circa 20 euro di spesa che poi scenderanno al normale costo di rinnovo della promozione.

Se siete interessati vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider dalle tinte gialle per poi procedere all’attivazione online che può essere effettuata in pochi semplici passi direttamente dal sito Fastweb.