L’azienda giapponese Kawasaki ha annunciato nei giorni scorsi la sua nuova Z900. Non a caso, il marchio punta a conquistare tutti gli appassionati di due ruote portando sul mercato un aggiornamento inevitabilmente interessante. Non mancano, infatti, ottimizzazioni dal punto vista del design e delle specifiche tecniche che vanno, di conseguenza, a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso del mezzo.

Ci si trova dunque davanti ad un nuovo modello ideato con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’utente un’esperienza di guida unica durante qualunque tipologia di performance. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo tutte le novità che l’azienda giapponese ha deciso di portare sulla nuova Kawasaki Z900 MY25.

Kawasaki: gli aggiornamenti per il 2025

L’aggiornamento portato a termine dal noto brand costruttore di veicoli a due ruote non può che sorprendere tutti grazie ad una novità riguarda particolarmente il telaio, ma non solo. Parliamo infatti di un mezzo che viene rinnovato anche nel design e per quel che riguarda l’elettronica l’azienda non ha fatto a meno di apportare miglioramenti.

L’obiettivo, in fase di progettazione, era appunto quello di consentire all’utente di avere tra le mani un mezzo performante e in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso anche su strada.

Nello specifico, la naked giapponese ospita un motore 4 cilindri di 948 cc capace dunque di erogare 91 kW (124 CV) e 97,4 Nm di coppia (omologazione Euro5+). Le ottimizzazioni apportate consentono anche di ridurre, rispetto al modello precedente, i consumi di carburante. Riduzione che, secondo i dati diffusi, si attestano intorno ad una percentuale del 16% e diminuendo di conseguenza anche le emissioni di CO2.

Non passano, inoltre, inosservate le modifiche al look. Al proposito l’azienda ha infatti deciso di implementare un sulla nuova Kawasaki Z900 del 2025 nuovo faro anteriore e modifiche al faro posteriore.

Infine, non manca da parte di Kawasaki una special edition, ovvero la nuova Z900 SE. Versione che si contraddistingue per la presenza di sospensioni premium e un ammortizzatore posteriore Öhlins.