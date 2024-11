Qualche giorno fa il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato i suoi nuovi smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Oppo Find X8 e Oppo Find X8 Pro. A quanto pare, però, potrebbe presto aggiungersi a questa serie di device un nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Oppo Find X8 Mini. Secondo quanto è emerso, quest’ultimo dovrebbe arrivare sul mercato assieme al prossimo Oppo Find X8 Ultra.

Oppo Find X8 Mini potrebbe arrivare assieme a Oppo Find X8 Ultra

Nel corso delle ultime ore sono emerse le prime indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Oppo Find X8. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X8 Mini. A rivelare questi primi dettagli è stato il noto leaker Digital Chat Station tramite un post sulla propria pagina social.

A quanto pare, quindi, anche il produttore tech Oppo ha intenzione di competere con i suoi rivali sul mercato nel settore degli smartphone più contenuti dal punto di vista dimensionale. Anche altre aziende, come Apple e Vivo, hanno infatti annunciato dispositivi del genere. Vivo, ad esempio, ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Vivo X200 Pro Mini.

Si tratta di un device caratterizzato dalla notevole scheda tecnica ma che mantiene comunque delle dimensioni più contenute. Il display, infatti, ha una diagonale pari a “soli” 6.3 pollici con tecnologia OLED di tipo LTPO, mentre dal punto di vista prestazionale troviamo a bordo il potente soc MediaTek Dimensity 9300 supportato da diversi tagli di memoria. Ovviamente per il momento non sappiamo con esattezza in che fascia di prezzo Oppo abbia intenzione di piazzare il suo nuovo Oppo Find X8 Mini.

Dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni e conferme da parte del produttore cinese Oppo nel corso delle prossime settimane per saperne di più.