Il team di sviluppatori di Instagram sta lavorando ad una serie di funzioni utili. A tal proposito, stanno per arrivare nuove funzionalità per le Storie. Si tratta dei cosiddetti “Super Like” che offrono un nuovo modo per premiare i contenuti di particolare qualità o interesse. Ciò crea un ulteriore livello di interazione tra gli utenti. In altre parole, i Super Like permettono agli utenti di dimostrare un livello di apprezzamento maggiore rispetto ai classici “mi piace”. Si tratta di un’opzione che evidenzia contenuti considerati davvero meritevoli di visibilità.

Instagram: nuova opzione per le Storie

Per rendere i Super Like immediatamente riconoscibili rispetto ai Like tradizionali, il team di sviluppo ha deciso di utilizzare un colore diverso. I Super Like saranno infatti caratterizzati da un’icona di colore giallo. Suddetto semplice cambiamento visivo permette agli utenti di comprendere subito l’importanza e l’unicità di un determinato feedback. Inoltre, aggiunge un tocco distintivo e dinamico all’interfaccia di Instagram.

Per garantire un utilizzo ponderato della nuova funzionalità e limitarne l’uso eccessivo, Instagram ha introdotto una restrizione. Ciascun utente potrà assegnare un solo Super Like al giorno. Suddetta limitazione non solo evita un abuso del Super Like, ma ne aumenta anche il valore simbolico, poiché invita gli utenti a scegliere con cura quale contenuto premiare quotidianamente. In questo modo, gli utenti sono portati a riflettere su quale contenuto ha avuto un impatto maggiore, rendendo ogni Super Like un segnale di apprezzamento autentico e ben ponderato.

Al momento, l’opzione è ancora in fase di sviluppo. Instagram non ha ancora confermato quando il Super Like sarà reso disponibile a tutti. L’interesse suscitato dalla nuova opzione però suggerisce che il team di sviluppo stia lavorando per perfezionarla e renderla accessibile al più presto. Non resta dunque che attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Instagram per ricevere nuovi aggiornamenti a riguardo.