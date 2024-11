Audi A3 Sportback TFSI e: prestazioni e autonomia elettriche

La nuova Audi A3 Sportback TFSI e si distingue per l’efficienza del suo sistema plug-in hybrid e per la grande autonomia elettrica. Audi ha rinnovato completamente il powertrain di questa compatta, proponendo una versione che coniuga potenza e rispetto dell’ambiente. Ma è davvero così performante? Sotto il cofano troviamo un motore termico 1.5 TFSI evo2 abbinato a un’unità elettrica da 116 CV. Essa è alimentata da una batteria da 25,7 kWh. Questo permette di raggiungere fino a 141 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Il risultato è un’auto che promette una guida a zero emissioni anche con i viaggi lunghi. La lunga distanza percorribile è disponibile anche grazie alla capacità di ricaricarsi rapidamente. In corrente continua può raggiungere fino a 50 kW, mentre in corrente alternata arriva a 11 kW.

Inoltre, la Sportback Audi TFSI e è disponibile in due versioni. La più potente, la 45 TFSI e, arriva a una potenza combinata di 272 CV. Questa scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. In alternativa c’è la versione 40 TFSI e. L’auto offre comunque prestazioni di tutto rispetto. Ha una potenza di 204 CV e una velocità massima di 225 km/h. Quale delle due è la scelta giusta? Dipende come al solito dalle esigenze di chi guida.

Prezzi e allestimenti Audi: quale scegliere?

Nonostante le caratteristiche tecniche avanzate, il prezzo di partenza è in linea con il segmento. La 40 TFSI e in versione Business parte da 48.400 euro, mentre la top di gamma 45 TFSI e S line edition arriva a 52.500 euro. Quest’ultima si distingue per il pacchetto S line, con dettagli sportivi e un design aggressivo, che include cerchi da 18 pollici e pinze dei freni rosse. La 40 TFSI e è pensata per chi cerca un compromesso tra prestazioni e risparmio, mentre la 45 TFSI e punta tutto sull’esperienza di guida sportiva. Entrambe le versioni arriveranno nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025. Ma conviene aspettare? Audi ha già annunciato l’arrivo della versione allstreet plug-in, una variante destinata a un pubblico ancora più versatile. Audi sembra avere una risposta per ogni tipo di automobilista. La domanda è: quale delle nuove A3 plug-in sceglieresti?