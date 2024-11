Honda celebra i 25 anni dell'ibrido con una Civic argentea unica

Cosa c’è di meglio per festeggiare 25 anni di innovazione nel settore dell’ibrido? Honda ha scelto di celebrare questo importante anniversario con una versione esclusiva della Civic e, dotata di una vernice molto speciale. Realizzata in collaborazione con l’artista Stuart Semple, noto per le sue creazioni di colori estremi come il “Pinkest Pink” e il “Blackest Black”, questa Civic è rivestita con la “Silveriest Silver”, una tinta che Honda stessa definisce come la vernice più argentata al mondo.

Semple ha miscelato materiali preziosi e scaglie di argento puro, ottenendo una finitura che conferisce alla carrozzeria un aspetto metallico unico. Ma come è stato possibile ottenere un effetto così particolare? Honda spiega che la vernice è facile da applicare e riesce a trasformare qualsiasi superficie, donandole la consistenza visiva di un metallo solido come l’argento. Il processo di verniciatura è stato completato da un team di specialisti nel Regno Unito, a Bournemouth, presso lo stabilimento SyrupRoom, dopo tre giorni di preparativi meticolosi.

Honda e la tradizione dell’ibrido

Perché celebrare proprio ora? Il lancio della Civic e con questa livrea argentea segna l’evoluzione della tradizione ibrida di Honda. La storia è iniziata esattamente 25 anni fa con la Honda Insight, la prima ibrida benzina-elettrica venduta in Europa. Da allora, Honda ha consolidato la sua leadership in questo settore con una gamma completamente elettrificata. Oggi questa include modelli come la Jazz, la HR-V e la CR-V. Tali auto sono parecchio apprezzate, segno che l’azienda sa il fatto suo quando si parla di ibride.

La Civic e, il modello scelto per questa celebrazione, è equipaggiata con un motore a benzina a ciclo Atkinson. Tale motore è affiancato da altri due motori elettrici compatti. Il sistema è poi alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta densità. Grazie all’innovativa gestione della PCU e della IPU, l’efficienza di questo sistema di propulsione ibrido è ottimizzata per offrire prestazioni e risparmio energetico. Con uno sguardo al futuro, Honda ha già annunciato che amplierà la sua gamma ibrida nei prossimi anni. Già sappiamo che presto ci sarà il ritorno della leggendaria Prelude in versione hybrid.