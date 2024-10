Audi A3 Sportback Plug-in: autonomia record e nuova potenza

Audi punta sull’efficienza con le nuove versioni Plug-in della A3 Sportback. Ma cosa cambia rispetto al passato? Il nuovo powertrain è il cuore del cambiamento. Il motore 1.5 TFSI evo2 sostituisce il precedente 1.4, garantendo maggiore potenza e autonomia elettrica. Si hanno due varianti in arrivo: 45 TFSI e 40 TFSI. La prima, con 272 CV complessivi, è pensata per chi cerca sportività. La seconda, con 204 CV, punta su un equilibrio tra prestazioni e consumi.

Il miglioramento più evidente è nella batteria. La capacità nominale è salita a 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), quasi il doppio rispetto al passato. Il risultato? Un’autonomia in elettrico fino a 143 km secondo il ciclo WLTP. Non è solo un vantaggio in termini di numeri. Un’autonomia più lunga riduce la necessità di carburante. Questo è un passo avanti per chi vuole guidare più sostenibile.

Quando arriva la nuova Audi? E il prezzo?

Ma non è solo l’autonomia il vero valore di questa nuova Audi. Le prestazioni sono notevolmente migliorate. La 45 TFSI e raggiunge i 272 CV con una coppia di 400 Nm. Risultato? Accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi. Anche la versione meno potente, la 40 TFSI e, non delude. Con 204 CV e 350 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Il design non passa inosservato. Audi ha deciso di dare alla 45 TFSI e un look più aggressivo. Il pacchetto S line offre dettagli total black e finiture in grigio antracite. Anche la ricarica è più veloce. Con supporto fino a 50 kW in corrente continua, si passa dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. Un bel vantaggio per chi ha poco tempo da dedicare alla ricarica.

Le nuove versioni della A3 Sportback TFSI e saranno disponibili dal primo trimestre del 2025. Audi non ha ancora rivelato i prezzi italiani. La vera domanda è: quanto saranno disposti a pagare gli acquirenti per più potenza e autonomia? Audi sembra puntare a chi cerca il massimo tra prestazioni, autonomia e stile. Una combinazione che attirerà molti.