WhatsApp copia Telegram con la nuova funzione e mette gli utenti al sicuro

È risputo che negli anni WhatsApp abbia introdotto numerose funzionalità interessanti, tanto da far credere a qualcuno che stesse copiando Telegram. Ovviamente si è trattato di pura necessità, sia di mettere a disposizione del suo pubblico più possibilità, sia di rendere tutto molto più sicuro rispetto al passato. Almeno per il momento contribuire a migliorare la privacy delle persone che utilizzano questa piattaforma di messaggistica è fondamentale e a dimostrarlo sono gli ultimi aggiornamenti che sono arrivati oltre a quelli che sono in programma.

WhatsApp si sta infatti preparando ad aggiungere nuove funzioni interessanti che miglioreranno alcuni aspetti come ad esempio la gestione dei contatti. Questo sarà un punto fondamentale per rendere l’esperienza utente più pratica e soprattutto privata.

WhatsApp: i contatti si possono ora aggiungere da ogni dispositivo e arrivano gli username

La prima novità che sembra essere pronta all’arrivo su WhatsApp riguarda la possibilità di aggiungere nuovi contatti. Tutto ciò avverrà direttamente anche da WhatsApp Web e dalla versione per Windows, senza dover usare dunque il telefono principale. Questo significa che sarà possibile inserire un numero comodamente dal computer, usando la tastiera, semplificando le operazioni.

Un’altra funzionalità interessante permetterà di salvare i contatti solo all’interno di WhatsApp, senza aggiungerli alla rubrica del telefono. Non ci sarà inoltre più il rischio di perderli, in quanto saranno pienamente recuperabili.

Chi non ha sentito parlare del nuovo sistema di archiviazione, dovrebbe sapere che sta arrivando per tutti Identity Proof Linked Storage (IPLS). Questo sistema è in grado di creare una chiave di crittografia unica per ogni contatto salvato: ciò assicura quindi che solo il dispositivo autenticato possa accedervi in futuro.

La novità più attesa, però, è l’introduzione dei nomi utente. A breve, sarà possibile aggiungere contatti semplicemente condividendo il proprio nome utente, senza dover rivelare il numero di telefono. Non è la prima volta che gli utenti ne sentono parlare: questa possibilità infatti c’è già da tempo su Telegram ed offre un ulteriore livello di privacy. Sarà possibile entrare in contatto con nuove persone senza dover condividere dati sensibili.