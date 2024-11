Mercedes Classe A 45 s AMG: Hot Hatch pepatissima con motore turbo da 421 cv

La Mercedes a due volumi è pronta a contendersi la corona di regina delle Hot Hatch, grazie al suo motore turbo da record che eroga ben 210 cavalli per litro!

Motore e Prestazioni

Il cuore pulsante di questa classe A ultrapepata è un quattro cilindri, turbo twin scroll, da due litri di cilindrata realizzato a mano (abbiamo tanto di targhetta con il nome del tecnico responsabile) ruotato di 180 gradi per avere la miglior fluidodinamica possibile e ottenere valori da record per la categoria: i cavalli sono 421 e la coppia di 500 nm.

Siamo di fronte al valore record di 210 cv litro!

L’accelerazione è bruciante, 0-10 coperto in appena 3,9 secondi: valori degni di una supercar di qualche anno fa!

Design e costruzione

Il design non si discosta eccessivamente dal solito Classe A, ma qui è sicuramente reso più cattivo e muscoloso con le griglie dei radiatori e la mascherina anteriore in una aggressiva colorazione nera.

Dimensioni

Lunghezza : 445 cm

: 445 cm Larghezza : 185 cm

: 185 cm Altezza : 146 cm

: 146 cm Passo: 273 cm

Guida e Dinamica

La trazione è affidata al sistema 4Matic+, che ripartisce la trazione al 50 per cento tra asse anteriore e posteriore. La sensazione di grip è sempre incredibile, quasi impossibile generare qualche incertezza o lieve sbandata nell’utilizzo su strada.

Per provare a farla scollare dalla strada è possibile attivare la modalità Drift, pensata per utilizzo in pista, dove potremo inviare il 50% della coppia motrice alla ruota posteriore esterna alla curva.

Per attivarla è necessario disattivare completamente il controllo di trazione, mettere la mappa Race, il cambio in Manual e tirare le palette del cambio verso di noi e acconsentire con la paletta di destra.

Il cambio automatico a 8 rapporti e doppia frizione è fluidissimo, rapido e quasi inavvertibile nelle cambiate.

Le sospensioni sono tarate sul rigido e, complici i cerchi da 19 e la generosa gommatura 245/35, la macchina risulta rigida senza essere eccessivamente spacca schiena.

Gli spazi di arresto sono da vera sportiva: abbiamo enormi freni autoventilati e forati morsi da generose pinze che fermano la macchina in un fazzoletto senza scomporre la vettura.

Sospensioni regolabili dal menu multimediale o dal rotore alla sinistra del volante con display lcd, sul rotore destro possiamo invece decidere il carattere del motore e del cambio secondo le diverse mappature.

Spostandosi sulle mappe più racing il carattere del motore e del cambio diventano veramente entusiasmanti con affondi sul pedale che vi proiettano a velocità impressionanti in un attimo, con il cambio (settabile anche in manuale e da azionare con le palette dietro al volante) che lascia salire il motore e il turbo di giri con una spinta eccezionale.

Motore e cambio sono veramente un’opera d’arte, peccato per il sound del 4 cilindri, che non è in grado di entusiasmare quanto un 6 cilindri.

Tecnologia e comfort

Questa vettura ha una doppia anima: è una due volumi anche cinque porte con sedili in pelle sportivi ma comodi, clima bizona, ottimo infotainment MBUX con doppio display da 10.5 pollici, bagagliaio da 370 litri silenziosa e con cambiate super fluide se messa in mappatura comfort.

Comodissimo Head Up Display con riconoscimento dei limiti di velocità.

Il volante è regolabile in altezza e profondità, è ben studiato come proporzioni, oltre che essere estremamente preciso e diretto nella guida, ed è dotato di comandi touch.

Presenti anche Apple Car Play e Android Auto, prese Type C sparse per tutta la macchina.

Il sistema Mercedes MBUX è veramente fluido e ben funzionante, con i comandi vocali Hey Mercedes che capiscono sempre molto bene le nostre istruzioni.

Possibile avere la retrocamera posteriore con una ottima definizione e come optional possiamo avere anche la vista a 360 gradi, utilissima e che offre esperienza di realtà aumentata durante la navigazione satellitare.

Conclusioni

Il prezzo di partenza è intorno ai 70.000 euro. Tuttavia, con l’aggiunta di optional e personalizzazioni, il prezzo può salire significativamente.

Una macchina davvero impegnativa come prezzo di acquisto e anche come costi di esercizio e superbollo, ma è una 2 volumi estremamente lussuosa e confortevole e al tempo stesso un giocattolo incredibile e divertentissimo, diventato ormai oggetto del desiderio di molti appassionati al marchio di Affalterbach.