Google si prepara a rivoluzionare la sua linea di smartphone economici con il prossimo Pixel 9a, previsto per marzo 2025. Secondo recenti indiscrezioni, il nuovo dispositivo presenterà specifiche migliorate. Mantenendo però il prezzo di partenza di 399€. Una delle caratteristiche di punta sarebbe il display Actua da 6,3 pollici, con refresh rate adattivo da 60 a 120Hz. Il quale avvicinerebbe il Pixel9a alle dimensioni dei modelli Pixel9 e 9 Pro. Con dimensioni complessive di 154,7 x 73,3 x 8,9mm e un peso di soli 186 grammi, questo smartphone promette una grande maneggevolezza. Pur restando più grande rispetto al predecessore.

Google Pixel 9a: nuovo design e fotocamera potenziata

Il Pixel 9a mira a soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza completa di utilizzo senza dover investire nelle versioni più care. In più, la batteria da 5.000mAh, rappresenta un importante passo avanti per migliorare l’autonomia. Non sono però previsti miglioramenti nelle velocità di ricarica. Saranno infatti confermate le velocità di 18W per la ricarica via cavo e 7,5W per quella wireless.

Dal punto di vista estetico, il Pixel9a potrebbe adottare un design più lineare. Eliminando la classica barra della fotocamera in favore di un doppio obiettivo a filo. Si prevede che la fotocamera principale venga aggiornata con un sensore da 48 megapixel. Al quale sarà affiancato un obiettivo ultrawide da 13MP. Mentre quella frontale manterrà la risoluzione di 13megapixel, assicurando ottime prestazioni anche per i selfie.

Nonostante le novità, il prezzo delPixel 9a rimarrà accessibile. In quanto virgole il suo obiettivo è appunto quello di cercare di attrarre un pubblico che sia alla ricerca di uno smartphone affidabile. Ma senza dover spendere troppo. Con un lancio programmato per marzo 2025, Google sembra voler sfidare direttamente Apple, che nello stesso periodo dovrebbe presentare il nuovo iPhone SE 4. Questo posizionamento di mercato fa dunque prevedere una competizione interessante tra i due marchi leader pronti a soddisfare le esigenze degli utenti più attenti al rapporto qualità-prezzo.