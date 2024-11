Dal 30 ottobre 2024, WindTre ha rivisto e semplificato il proprio portafoglio di offerte mobile “Operator Attack” nei punti vendita autorizzati. Questa categoria, riservata a coloro che effettuano la portabilità da operatori specifici, è stata riorganizzata mantenendo tariffe competitive, a partire da 5,99€ al mese. Già a giugno, l’ azienda aveva eliminato la suddivisione regionale per queste offerte, uniformandole su scala nazionale.

WindTre: offerte digitali e dettagli su nuovi pacchetti Easy Pay

Attualmente, a seconda dell’operatore di provenienza, i clienti possono accedere a opzioni che includono minuti illimitati, 50 SMS e almeno 75GB di dati. Tra le soluzioni escluse dal portafoglio, ci sono le tariffe GO 75 S, GO150S Easy Pay e GO150S 5G EasyPay, che precedentemente erano disponibili per chi passava da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e Lyca Mobile. Alcune offerte però rimangono in vigore. Come la GO150S 5GEasy Pay, proposta a 7,99€ per i clienti provenienti da TIM, Digi Mobil e altri.

In contemporanea a tutto ciò WindTre continua a proporre anche soluzioni “GO Digital“. Attivabili online con prezzi da 6,99€ al mese e rinnovabili automaticamente grazie al servizio AutoPay. Le promo GO150 XS 5G e GO150-XS-5G-EasyPay, a 5,99€, offrono 150GB in 5G e restano accessibili a chi proviene da Iliad, Fastweb e CoopVoce.

Le opzioni GO75 XS e GO 150XS Easy Pay sono anch’esse disponibili per chi passa da operatori virtuali (ad eccezione di Kena e ho. Mobile), con un costo di attivazione ridotto a 4,99€ rispetto alla tariffa standard di 49,99€. La quale è applicabile solo se si mantiene la promo per almeno 24 mesi. A 9,99€ al mese è disponibile anche GO150-Limited Edition 5G EasyPay, attivabile da qualsiasi operatore.

Le offerte Operator Attack di WindTre comprendono minuti illimitati e navigazione in 5G, con una velocità stimata fino a 2 Gbps. È importante ricordare però che GO Unlimited Easy Pay e GOUnlimited, per chi necessita di connessione illimitata, limitano la velocità a 10Mbps in download.