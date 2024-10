Le ultime informazioni trapelate online sul Google Pixel 9a rivelano un importante cambiamento nelle fotocamere rispetto al predecessore. Mountain View sembra infatti intenzionata a introdurre importanti novità estetiche e tecniche. La caratteristica più evidente riguarda l’eliminazione della Camera Bar. Ovvero la famosa striscia in rilievo sul retro degli attuali Pixel, in favore di un design più lineare, con fotocamere a filo. Questo nuovo approccio dovrebbe conferire un aspetto più pulito e moderno al dispositivo. In modo da renderlo anche più pratico per chi cerca un telefono privo di sporgenze.

Nuove funzioni e dimensioni per il Pixel 9a

L’aspetto che però sta attirando maggiormente l’attenzione riguarda il sensore della fotocamera principale. Si parla di un sensore da 48 megapixel, in sostituzione del precedente da 64MP presente sul Pixel 8a. Nonostante la riduzione di risoluzione, la qualità degli scatti dovrebbe migliorare. Ciò grazie all’introduzione di un sensore più avanzato. Questa novità permetterà di ottenere immagini di alta qualità. Soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Proprio grazie alla maggiore dimensione dei singoli pixel.

Oltre alla fotocamera, altri dettagli sul Google Pixel 9a emergono dai rumor. Il dispositivo sarà

più grande, con dimensioni di 154,7 x 73,2 x 8,9 millimetri. In modo da suggerire il possibile impiego di uno schermo più ampio, probabilmente da 6,2 o 6,3pollici, contro i 6,1” dell’attuale 8a. In più tra le nuove funzionalità, spicca la funzione “Aggiungimi”, che sfrutta l’intelligenza artificiale per inserire una persona in una foto. Anche se non era presente al momento dello scatto.

Il Pixel 9a dovrebbe essere lanciato a marzo 2025. Anticipando di qualche mese la consueta presentazione al GoogleI/O. Il display sarà un OLED da 6,2pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Mentre il cuore del dispositivo sarà il chip Google Tensor G4. Per il momento queste sono tutti i dati che abbiamo a riguardo, ma siamo certi che, prima le lancio ufficiale verranno svelati molti altri.