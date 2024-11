Netflix sta per introdurre una nuova e innovativa opzione. Si tratta di “Moments“. Quest’ultima permette agli utenti di salvare e condividere i momenti più memorabili di film e serie. La funzione è già disponibile sui dispositivi iOS e presto arriverà anche su quelli Android. “Moments” rappresenta una modalità per interagire con i contenuti visualizzati. Nel dettaglio, sarà possibile creare un legame ancora più profondo tra gli spettatori e le loro serie preferite.

Tale funzione consente agli utenti di selezionare e conservare clip dei momenti salienti durante la visione. Basterà toccare lo schermo per visualizzare il menu delle opzioni, scegliere il pulsante “Moments” e cliccare su “salva” per catturare la scena desiderata. Una volta salvati, questi “momenti” possono essere facilmente condivisi sui social o inviati direttamente tramite link ad amici e parenti.

Netflix: in arrivo una nuova opzione

L’idea è quella di semplificare la condivisione delle scene più significative o divertenti, potenziando l’esperienza di visione con una funzionalità su misura per chi ama rivivere e condividere le emozioni vissute guardando i contenuti.

Il numero di momenti salvabili è limitato in base alla lunghezza del contenuto. Al momento, Netflix non ha ancora specificato con esattezza le regole. La funzione può essere utilizzata dagli utenti anche come una sorta di archivio personale. In questo modo viene facilitato il recupero di scene particolari senza dover cercare frammenti su piattaforme come YouTube.

Al momento, “Moments” sarà disponibile solo sui dispositivi mobili e non arriverà immediatamente sulle smart TV o sul web. Netflix ha però lasciato intendere che la funzione potrebbe espandersi ulteriormente. Ciò offrirà agli abbonati nuovi modi per fruire dei propri contenuti preferiti. Dettaglio che potrebbe aumentare il coinvolgimento.

Con tali interventi Netflix dimostra il suo scopo di mantenere la piattaforma sempre aggiornata ed interattiva. Ciò la rende sempre più allettante per tutti gli utenti che la scelgono ogni giorno per il proprio intrattenimento.