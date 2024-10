Sta per ritornare l’appuntamento mensile con Netflix. Ogni mese, infatti, il colosso dello streaming modifica e aggiorna il suo catalogo, proponendo tanti contenuti multimediali di alto livello e soprattutto molto attesi dagli utenti. In questi ultimi mesi gli utenti hanno assistito al ritorno di tanti film e soprattutto serie tv dall’enorme successo mondiale, come ad esempio la terza stagione di Heartstopper o la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris. Ora siamo però pronti a vedere i nuovi contenuti multimediali previsti per il mese di novembre 2024.

Netflix, ecco i titoli che arriveranno sulla piattaforma a novembre 2024

Tra una manciata di giorni entreremo nel mese di novembre 2024 e il colosso dello streaming Netflix si appresta ad aggiornare il suo catalogo con tantissime novità. Come già detto in apertura, infatti, ogni mese l’azienda rivede e cura il suo catalogo, proponendo sempre contenuti multimediali di livello, con titoli molto attesi dagli utenti.

Anche per il prossimo mese, infatti, è previsto l’arrivo sulla piattaforma di streaming di nuovi contenuti, comprendenti sia nuovi film sia serie tv. Il catalogo è ovviamente in costante aggiornamento, quindi vi terremo come sempre aggiornati se emergeranno i nomi di nuovi titoli in arrivo. Vediamo intanto qui di seguito i nomi confermati fino ad ora dei film e delle serie tv in arrivo su Netflix a novembre 2024.

Film in arrivo su Netflix a partire da novembre 2024

• OUR LITTLE SECRET – a partire dal 27 novembre 2024

• SPELLBOUND – a partire dal 22 novembre 2024

• THE PIANO LESSON – a partire dal 22 novembre 2024

• HOT FROSTY – a partire dal 13 novembre 2024

• APPPUNTAMENTO A NATALE – a partire dal 6 novembre 2024

Serie tv ed eventi in arrivo su Netflix a partire da novembre 2024

• A MAN ON THE INSIDE – a partire da novembre 2024

• SENNA – a partire dal 29 novembre 2024

• THE MADNESS – a partire dal 28 novembre 2024

• L’IMPERATRICE S2 – a partire dal 22 novembre 2024

• ADORAZIONE – a partire dal 20 novembre 2024

• ARCANE S2 – a partire dal 9 novembre 2024

• JAKE PAUL VS MYKE TYSON: CONTO ALLA ROVESCIA – a partire dal 7 novembre 2024

• JAKE PAUL VS MYKE TYSON – a partire dal 15 novembre 2024