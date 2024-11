Fastweb Mobile offre un pacchetto completo e conveniente. L’offerta disponibile a soli 7,95 euro al mese, mette a disposizione 150 GB di traffico dati, incluso l’accesso alla rete 5G. Si tratta di un dettaglio importante. Avere tanti giga a disposizione permetta agli utenti Fastweb di navigare, guardare contenuti streaming e giocare ai videogames senza preoccupazioni. Il tutto assicurando una connessione stabile e veloce.

Fastweb: la promo Mobile è imperdibile

L’offerta include anche minuti illimitati e 100 SMS. L’attivazione dell’offerta è semplice e immediata. Gli utenti possono scegliere tra una SIM fisica o una digitale (eSIM). La spedizione gratuita e l’attivazione è facilitata tramite SPID. E non è tutto. Fastweb si impegna a rispondere alle esigenze di chi cerca connessioni affidabili, servizi sostenibili e una gestione domestica semplificata e moderna. Per questo motivo, mette a disposizione di tutti i nuovi utenti un’offerta integrata. Si tratta di un’opzione perfetta per chi desidera tutto in un unico pacchetto, con la qualità e l’affidabilità che Fastweb ha costruito negli anni.

L’offerta del gestore in giallo propone anche soluzioni integrate per la casa e l’energia. L’offerta Fastweb Casa Light, a soli 27,95 euro al mese, include una connessione in fibra ultraveloce. Il tutto con un moderno Internet Box NeXXt One con Wi-Fi di ultima generazione e chiamate a consumo. Inoltre, l’offerta include l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy. Un’opportunità ideale per ampliare le competenze digitali, un vantaggio non da poco in un mondo sempre più orientato al digitale.

Per chi desidera anche un’opzione di energia sostenibile, l’operatore propone Fastweb Energia. Si tratta di un servizio di fornitura energetica con tariffa fissa. Quest’ultima è pari a 50 euro al mese per 12 mesi. L’energia è certificata 100% rinnovabile. Dettaglio che rende la promo una scelta ecologica e trasparente per la gestione domestica. Inoltre, tale opzione garantisce la certezza di un costo stabile nel tempo.