Xiaomi SU7 Ultra: prestazioni estreme e tecnologia

Lei Jun, fondatore di Xiaomi, ha recentemente presentato la SU7 Ultra, descrivendola come una “Dream Car” per appassionati di prestazioni estreme. Con l’arrivo sul mercato previsto per marzo 2025, questa sportiva elettrica punta a una sfida diretta con la Porsche Taycan, con specifiche tecniche progettate per entusiasmare. Ma come si è arrivati a questo risultato? Xiaomi ha dichiarato che il modello, evoluzione del prototipo testato al Nürburgring, è frutto di una meticolosa ricerca sulle massime prestazioni aerodinamiche.

Il design si distingue per un kit meno estremo rispetto al prototipo, ma con migliorie aerodinamiche fondamentali: il paraurti con splitter e le prese d’aria più ampie sono studiate per un carico aerodinamico di 285 kg, fondamentale per la stabilità ad alta velocità. Il passo è di ben 3.000 mm, mentre le carreggiate allargate e l’imponente spoiler da 1.560 mm aggiungono al profilo un’impronta sportiva decisa. Cerchi da 21 pollici e pneumatici Pirelli P Zero garantiscono aderenza ottimale. Il tutto è completato da un abitacolo che rispecchia la vocazione sportiva della Xiaomi SU7 Ultra: sedili specifici, cinture gialle, volante in Alcantara e dettagli in fibra di carbonio.

Un powertrain da 1.548 CV: Xiaomi Pronta a sfidare i record

La Xiaomi SU7 Ultra nasconde sotto il cofano un powertrain potente e sofisticato. Con 3 motori elettrici, due unità V8s e un V6, la vettura raggiunge ben 1.548 CV, erogando una coppia massima di 1.770 Nm. La SU7 Ultra accelera da 0 a 100 km/h in 1,98 secondi. L’auto tocca poi i 200 km/h in soli 5,86 secondi. La velocità massima è di 350 km/h, mentre nel quarto di miglio ferma il cronometro a 9,23 secondi. Al centro del sistema c’è la batteria Qilin 2.0 di CATL, con 93,7 kWh di capacità e un sistema di ricarica ultra-rapido, capace di portarla dall’10 all’80% in appena 11 minuti. E il prezzo? Xiaomi ha fissato la SU7 Ultra a 814.900 yuan, poco più di 105.570 euro in Cina. Questa vettura giustifica la cifra? Tra prestazioni al top e tecnologie avanzate, Xiaomi dimostra di puntare in alto nel mercato delle sportive elettriche.