L’Aquos R9 Pro, realizzato dell’azienda giapponese produttrice di dispositivi elettronici, farà il suo debutto ufficiale sul mercato giapponese tra pochissimo. In seguito all’annuncio da parte della società Sharp, avvenuto durante lo scorso mese di maggio, l’Aquos R9 Pro non ha fatto altro che attirare l’attenzione di tantissimi appassionati del settore tech.

Non a caso, ci troviamo davanti ad un dispositivo con delle caratteristiche tecniche del tutto interessanti. Tra queste, sicuramente, non può passare inosservato il comparto fotografico che l’azienda giapponese ha deciso di implementare per contraddistinguere il suo nuovo smartphone. Scopriamo nel corso di questo articolo qual è la novità assoluta che rende l’Aquos R9 Pro del tutto unico.

Sharp: Aquos R9 Pro con un sensore fotografico da urlo

Tutti i costruttori puntano ormai a portare sul mercato e a proporre, dunque, dispositivi interessanti dal punto di vista tecnico ed estetico. Ma non possiamo non dire che l’azienda Sharp ha fatto davvero un ottimo lavoro sulla sua nuova proposta.

Dotato di un chip Snapdragon 8s Gen 3 con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, l’Aquos R9 Pro si contraddistingue senza alcun dubbio per il comparto fotografico. Non a caso, quest’ultimo, è composto da un sistema di tre fotocamere posteriori Leica da 50,3 Megapixel. Non passa, però, inosservato il teleobiettivo da 65mm (f/2.6) che dispone di un ingrandimento di 2,8x e un zoom digitale fino a 20x. Le sorprese da parte dal brand giapponese non terminano qui perché è presente anche di un sensore da ben 1/0,98”. Per quanto riguarda il terzo obiettivo, trova spazio un ultra-grandangolare con lente da 13mm e apertura f/2.2, mentre per la quarta fotocamera frontale è presente uno da 50,3MP.

Non poco dunque l’entusiasmo raggiunto dalla società che grazie alla collaborazione con Leica è riuscita a raggiungere un ottimo risultato che va a superare gli standard qualitativi comuni. Non da meno, naturalmente, la qualità offerta dal display Pro IGZO OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 240Hz.