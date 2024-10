Porsche 911 GT3: 25 anni di pura adrenalina

La nuova Porsche 911 GT3 festeggia 25 anni con un restyling importante. Le linee diventano più affilate e moderne, con nuovi fari Matrix LED che eliminano le luci extra anteriori, migliorando l’area di ingresso dell’aria. Il posteriore, rivisitato con un’ala più aggressiva e prese d’aria ridisegnate, mostra l’intento di Porsche di puntare sull’aerodinamica. Ma queste novità stilistiche non sono solo estetiche.

La Porsche GT3 ha innovazioni tecniche significative ed intriganti. Braccetti longitudinali e nuove piastre aerodinamiche contribuiscono ad aumentare la deportanza, migliorando la stabilità ad alte velocità. Il telaio è stato ulteriormente ottimizzato per ridurre il beccheggio, rendendo la sportiva più bilanciata. Cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, con pneumatici performanti, completano il quadro di una vettura studiata per correre. La nuova batteria agli ioni di litio riduce il peso, rendendo la GT3 ancora più leggera e performante.

Interni tecnologici e pacchetto Touring per l’anniversario Porsche

L’abitacolo della nuova Porsche 911 GT3 è un mix di sportività e tecnologia. I rivestimenti neri e il classico cruscotto sono accompagnati dal Track Screen, un sistema pensato per la pista che semplifica le informazioni visualizzate, concentrandosi solo sui dati essenziali. E il contagiri? Può ruotare per facilitare la lettura del limite di 9.000 giri/min.

E per chi vuole un po’ di eleganza quotidiana? Il pacchetto Touring rende la GT3 più versatile, eliminando l’alettone posteriore per un look più sobrio. In questa versione, Porsche ha reso disponibili anche i sedili posteriori su richiesta, rendendo l’auto più pratica senza perdere il suo DNA sportivo. Il pacchetto Leichtbau, con parti in CFRP e cerchi in magnesio, permette inoltre di ridurre ulteriormente il peso della vettura. Un vero gioiello di ingegneria e di meccanica. La Porsche 911 GT3 rimane una delle sportive più amate e con questo restyling si conferma una vettura capace di stupire sia in pista che fuori, riuscendo a conquistare ancora parecchi cuori. Una celebrazione perfetta dei suoi 25 anni di storia.