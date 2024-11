Xiaomi lavora alla presentazione della nuova versione della sua vettura SU7 Ultra. L’auto ha da subito attirato l’attenzione di moltissimi utenti grazie ad alcune informazioni sulle prestazioni e il concept. Con l’evento di lancio che si avvicina sempre di più, Xiaomi ha rilasciato nuovi teaser. Quest’ultimi rivelano alcuni dettagli sulla configurazione finale del veicolo.

Uno dei teaser più interessanti riguarda il retro dell’auto. Qui è visibile un ampio spoiler in fibra di carbonio, elemento che sottolinea l’anima sportiva della Xiaomi SU7 Ultra. Tale spoiler si differenzia leggermente da quello mostrato nel prototipo. Ciò suggerisce che ci sono state alcune modifiche estetiche e funzionali. Il posteriore dell’auto rivela anche un diffusore aerodinamico e cerchi in lega dal design sofisticato. Quest’ultimi indicano un’attenzione particolare per l’aerodinamica e la stabilità alle alte velocità.

Xiaomi SU7 Ultra: dettagli emersi prima della presentazione

Lei Jun, fondatore e CEO dell’azienda, ha espresso grande entusiasmo per il progetto. Ha definito la SU7 Ultra la sua “dream car“. Su Weibo, ha dichiarato che l’auto combina prestazioni eccezionali, tecnologia avanzata e un’esperienza di guida al top. Tale veicolo non sarà solo una supercar destinata alla pista, ma potrà circolare su strada grazie all’omologazione stradale. La vettura presenta un sistema frenante carboceramico con dischi anteriori da 430 mm e posteriori da 410 mm. Quest’ultimi confermano la volontà di Xiaomi di garantire prestazioni elevate unite a una sicurezza di primo livello, anche in condizioni di guida estrema.

L’elemento distintivo della Xiaomi SU7 Ultra rimane il suo powertrain elettrico tri–motore. Quest’ultimo è composto da due unità V8s e una V6, per una potenza combinata di 1.548 CV (1.139 kW). Tale configurazione, pensata per assicurare una risposta esplosiva, è alimentata dalla batteria Qilin 2.0 di CATL. Ottimizzata per fornire alte prestazioni anche con un basso livello di carica. Con il lancio imminente, Xiaomi sembra determinata a stabilire nuovi standard nel mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni.