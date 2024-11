Recenti informazioni hanno annunciato un blocco imposto ad Apple in Indonesia. In particolare, è stato vietato l’uso e la vendita degli iPhone 16 e altri prodotti di Cupertino. Tra quest’ultimi ci sono anche l’Apple Watch Series 10. La decisione del governo indonesiano non si limita ai nuovi modelli, ma si estende anche ai dispositivi già commercializzati e presenti sul territorio. Inoltre, sono state ipotizzate anche ricadute sui turisti.

Il motivo riguarda il mancato rispetto degli obblighi di investimento precedentemente concordati con il paese. A riportare il provvedimento è The Economic Times. Si tratta di un evento senza precedenti nel mercato asiatico e mette in evidenza le tensioni tra l’Indonesia e l’azienda di Cupertino.

Apple: i principali dettagli del blocco in Indonesia

In merito, il Ministro dell’Industria Gumiwang Kartasasmita ha rilasciato una dichiarazione forte e chiara, specificando che qualunque iPhone 16 attivo in Indonesia è considerato illegale. Inoltre, viene invitata la popolazione a segnalare eventuali presenze di tali dispositivi.

Alla base di tale misura restrittiva si trova un divario tra gli investimenti promessi e quelli realizzati da Apple. L’azienda, infatti, si era impegnata a investire 109 milioni di dollari in infrastrutture e risorse locali in Indonesia. Finora, invece, ha raggiunto solo la soglia di 95milioni, lasciando un deficit di 14milioni di dollari. Tale discrepanza ha portato il Ministero dell’Industria a non concedere le certificazioni IMEI, senza le quali è impossibile legalmente commercializzare i dispositivi all’interno del paese.

La situazione rappresenta una sfida rilevante per Apple, che trova ora un ostacolo significativo in uno dei mercati emergenti più strategici. Ciò accade in un contesto di vendite non entusiasmanti per l’iPhone 16, le cui prestazioni sul mercato globale sono al di sotto delle aspettative. Secondo alcune fonti, Apple potrebbe essere intenzionata a ridurre la produzione di milioni di unità per fronteggiare l’attuale domanda ridotta. La prospettiva di un calo nelle vendite rende ogni mercato cruciale per Apple. L’azienda di Cupertino ora dovrà decidere come affrontare le richieste indonesiane o rischiare di perdere una porzione importante di mercato in questa regione.